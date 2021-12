Man uit Schiedam krijgt half jaar cel voor afpersing voetbaltrainer

Een 20-jarige Schiedammer is veroordeeld tot een half jaar cel voor het afpersen van een voetbaltrainer uit Vlaardingen. De man heeft het slachtoffer in augustus van dit jaar meerdere WhatsAppberichten gestuurd, waarin hij dreigde dat de familie van het slachtoffer zou worden vermoord als niet meteen een miljoen bitcoins aan de dader werd betaald.

Aanvankelijk ontkende de dader dat hij degene was die de berichten had gestuurd. Volgens hem zou iemand anders dat hebben gedaan.

Maar, de rechtbank Rotterdam acht bewezen dat hij degene is die de berichten heeft verstuurd. Zo werd zijn DNA gevonden op de telefoon waarmee de berichten waren verstuurd. Ook hield een observatieteam de dader in de gaten, terwijl hij de berichten stuurde.

Gebiedsverbod

Het Openbaar Ministerie eiste een celstraf van negen maanden. De daadwerkelijke straf valt uiteindelijk lager uit dan de strafeis, maar de rechtbank legt wel een gebiedsverbod op van twee jaar. Dit betekent dat de dader zich gedurende deze periode niet mag begeven in de straat waar het slachtoffer woont.

Al eerder dit jaar werd het huis van de Vlaardingse voetbaltrainer tweemaal beschoten. Hierbij raakte niemand gewond. Er is onvoldoende bewijs dat de Schiedammer ook hiervoor verantwoordelijk is. Dit feit is hem dan ook niet ten laste gelegd in deze zaak.