ARCHIEF RIJNMOND 12 dec 2021 - Kerstplan

Afgelopen week stelde mijn vrouw mij een vraag die dezer weken vast in veel gezinnen is of wordt gesteld. Namelijk: wat doen we met de kerst?

Ik neem aan dat het kerstprogramma in nogal wat huishoudens elk jaar min of meer hetzelfde is. Samen eten met de familie. Kinderen gaan naar hun ouders, of ouders naar hun kinderen, en de twee kerstdagen worden verdeeld tussen de eigen familie en de schoonfamilie. Zoiets. Nou ja, en er zullen ook mensen zijn die om all familieverpichtingen te ontlopen zorgen dat ze met de kerst op wintersport zijn, of ergens aan een tropisch strand liggen.

Wat doen mijn vrouw en ik?

Wij hebben geen ouders, geen kinderen, met een heel gezelschap samenkomen lijkt ons sowieso niet zo verstandig momenteel, wintersport zat al niet in ons systeem, en ook de bekoring van ruisende palmbomenstranden heeft ernstig aan kracht ingeboet in deze omicron-tijden.

Wij blijven thuis.

Met ons tweeën. En de hond. En de tv. En een iets uitbundiger maaltijd dan normaal. En met de kerstboom, die al dagen vóór Sinterklaas in de huiskamer stond te stralen.

Maar wat gaan we dóen met de kerst?

Ondanks alle beperkingen toch een goeie vraag.

Wat het is wel goed om bepaalde dagen iets extra’s mee te geven. Om voor een duidelijke afwisseling in je leven te zorgen. Om zo nu en dan een soort markering in de tijd aan te brengen. Dat versterkt het gevoel … dat je leeft.

Als al je dagen zich op dezelfde manier voltrekken, in doffe, rimpelloze regelmaat, ja, dan kon je jezelf weleens snel oud voelen. Je hebt speciale dagen nodig, bijzondere bijeenkomsten, eenmalige memorabele gebeurtenissen, wisselingen van omgeving, terugkerende feesten. En verjaardagen, trouwerijen, begrafenissen, vakantie, herdenkingen, oud & nieuw, en ja, kerst, vervullen allemaal óók die functie van markering in de tijd.

En wil je van zulke gelegenheden iets máken, moet je vaak iets plannen. Je moet het voor jezelf organiseren.



Dus al lang voordat het 24 december is, klinkt heel terecht de vraag: wat gaan we dóen met de kerst?

Nadat mijn vrouw die vraag had gesteld, viel ik even stil.

Er ging van alles door mijn hoofd.

Toch bij iemand langs? Op een bijzondere plek gaan wandelen? Anderszins iets bezoeken? Niks voelde aan als een lumineus idee. In gedachten zag ik me met de kerst gewoon zoals zo vaak te midden van al mijn plaatjes achter de computer zitten met mijn koptelefoon op.

Ik hoorde mijn vrouw hardop denken.

Ze zei: ‘Is er niet iets dat we al heel lang een keer willen doen maar waar het maar steeds van komt?’

Tja, er schoot mij nog steeds niks te binnen.

En toen kwam het. Mijn vrouw opperde: ’Zullen we met de kerst de gang en de gangkasten in het souterrain eens opruimen?’

Ik wist meteen dat dit het was.

Een geniaal plan.

Samen iets opruimen in huis.

Leuk om te doen.

En ergens best feestelijk.

SPEELLIJST

DE TUNE

1. Ik mis je - John Verkroost

KERST

2. Kerstmis met de familie - Mike Boddé & Babette van Veen

3. Kerstmis, wat het dan ook mag zijn - Mike Boddé & Babette van Veen

4. Ik rij naar huis kerstavond - Boom & Poldervaart

JAAP VAN DE MERWE

5. Omstreeks kerst - Jenny Arean

6. Dominee, dominee - Jenny Arean & Adèle Bloemendaal

7. Stakingslied van Hollywood - Marius Monkau & Rob van de Meeberg

8. Roos in de kou - Jenny Arean

AANKONDIGINGEN

9. Americanas – Metropole Orchestra Big Band

10. Dat moet je niet doen, Amalia - Albert de Booy

11. Een leuke melodie - The Happy Duet

POP

12. A monk’s life - Raskolnikov

13. Solar twins - Polar Twins