HET OPKAMERTJE 12 dec 2021

WITTE KERST

1. Witte kerst m’n reet - Alex Klaasen

2. White Christmas - The Drifters

3. White Christmas - Jim Carrey

4. Zalig inhalig Kerst (Dreaming of a right Christmas) - Sido Martens

5. Jingle bells - Edison Male Quartet

6. Jingle bells - Johnny Bowtie Barstow

KERST & KLIMAAT

7. Tweedehands sneeuw - Fay Lovsky

8. Hete kerst - Hans Dorrestijn

9. Ik smelt als ik je zie - Alex Klaasen

10. Stilte voor de storm - Job Schuring

11. Silent night - Matt Mulholland

12. Kerstfeest zonder hondje - Alex Klaasen

13. Kerstmis zie je overal - Henk Temming