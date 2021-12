Rotterdamse gemeenteraad stemt in met uitgebreide verbouwing Boijmans van Beuningen

Museum Boijmans van Beuningen krijgt toch een nieuwe entree en een tunnel onder het Museumpark voor de vrachtwagens die de kunstschatten vervoeren. Verder verdwijnt de vleugel die door de Belgische architecten Robbrecht en Daem is ontworpen en ook het Henket-paviljoen moet weg. Een ruime meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad (34 van de 41 stemmen) heeft met de plannen ingestemd. Ook trekt de gemeente 23 miljoen euro extra uit voor de renovatie. Toch zijn bij raadsleden nog wel zorgen over de financiering.

Lange tijd leek het plan te kunnen stranden omdat oppositiepartijen zich aan de afspraak wilden houden niet nog meer geld van de gemeente voor het project uit te trekken. Maar uiteindelijk zijn Denk, Leefbaar Rotterdam en de PVV alsnog van gedachten veranderd. Het idee is dat zonder deze extra verbouwing het museum straks achterloopt op andere topmusea.

Voorlopig geen zaal hedendaagse kunst

Twee weken geleden kwamen de museumdirectie en het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam met een nieuw renovatieplan. Het eerdere ambitieuze bouwplan is niet mogelijk. Het is te duur en ook is er toch geen overeenstemming met de eigenaar van de grond waar de nieuwe zaal voor hedendaagse kunst moeten komen te staan. Eigenlijk kan dan alleen de noodzakelijke verbouwing doorgaan (verbeteren brandveiligheid en asbestsanering), maar dat wil zowel het museum als de wethouder niet.

Voorgesteld is om wat wel mogelijk is aan extra's toch door te laten gaan. Rotterdam wil nu 23 miljoen euro meer betalen aan de renovatie. Daarnaast komt er 10 miljoen voor het verbeteren van het Museumpark. Boijmans van Beuningen staat garant voor het ophalen van de resterende 20 miljoen euro.. Als er later wel geld en een locatie is, dan kan de nieuwe tentoonstellingszaal er alsnog komen vinden het stadsbestuur en de museumdirectie.

Bijna de hele gemeenteraad is het eens dat dit beste oplossing is. Maar bij raadsleden waren er toch twijfels over de extra geldinjectie en over de garantie of Boijmans nu wél het gevraagde geld bij geldschieters kan ophalen. Ook is er nog steeds veel discussie en veel pijn over de sloop van het Henketpaviljoen.

GroenLinks heeft nog geprobeerd om deze ruimte te behouden, maar volgens wethouder Said Kasmi van cultuur is dat onmogelijk. Zo zou de architect Henket zelf tegen verplaatsing van het paviljoen zijn. Ook is het technisch moeilijk om het bouwwerk te demonteren en te verplaatsen zonder grote schade toe te brengen. "Om het wel haalbaar te maken wordt het wel heel erg duur en dat geld is er niet", benadrukte wethouder Kasmi. Een voorstel van GroenLinks om het paviljoen toch te behouden haalde het uiteindelijk niet.

Leefbaar Rotterdam-raadslid Geert Koster heeft lang volgehouden tegen de plannen te stemmen, maar de partij is daar op teruggekomen na de toezegging dat er meer toezicht zal zijn bij de verbouwing van het museum. "We geven nu het voordeel van de twijfel", aldus Koster. Ook Denk heeft ingestemd, net als de PVV die altijd tegen het plan was.

De Partij voor de Dieren (PvdD) vindt dat het voorliggende voorstel over de renovatie te vroeg komt. De partij wil meer duidelijkheid over de gemaakte keuzes en financiële zekerheid. PvdD-fractievoorzitter Ruud van der Velden was kritisch op zijn collega-raadsleden die nu toch wel voor het plan waren. Ook 50Plus heeft tegengestemd. Volgens fractievoorzitter Ellen Verkoelen ligt er geen goed plan.

Meer bezoekers nodig

De museumdirectie heeft al eerder gezegd dat dat de gewenste 500-duizend bezoekers per jaar alleen mogelijk zijn bij het meest ambitieuze bouwplan. Boijmans directeur Sjarel Ex gaat nu uit van 350 duizend bezoekers. De VVD denkt dat hiermee uiteindelijk de businesscase niet gaat lukken. Samen met de PvdA en het CDA is nu een voorstel gemaakt om Boijmans te vragen om een commercieel plan te maken waarmee wel de gewenste bezoekersaantallen mogelijk zijn.

Een aantal raadsleden was bang dat er hierdoor teveel invloed van de politiek op het besturen van een museum is. Maar volgens VVD-raadslid Jan-Willen Verheij is dat niet het geval.

Enorme kans

Wethouder Kasmi is blij dat raadsleden met zijn plan hebben ingestemd. "We maken echt een sprong vooruit. Nu is ingestemd met het renovatieplan ligt er een mooie toekomst voor Museum Boijmans van Beuningen in het verschiet. Ik ben heel blij dat een meerderheid van de gemeenteraad dat ook zo ziet. Het museum, de topcollectie en de stad verdienen deze renovatie. Met de bijbehorende impuls aan het Museumpark krijgen we er een prachtig stukje nieuw Rotterdam bij, waar veel Rotterdammers van kunnen genieten."

De komende maanden zullen de plannen verder uitgewerkt worden. In 2023 moet er dan een definitief plan liggen. Dan is ook duidelijk of de bouwkosten uiteindelijk binnen het budget blijven. Er is rekening gehouden met een stijging van 15 miljoen euro. Of dat genoeg is of dat door de huidige stijging van de bouwstoffen alles nog duurder wordt zal over 2 jaar duidelijk zijn. Het museum Boijmans van Beuningen zou volgens de laatste planning in 2029 dan weer voor het publiek open gaan.