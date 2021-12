Winkel beschoten in Rotterdam, kogelgat in ruit

In Rotterdam is afgelopen nacht een winkel beschoten. In de ruit van de winkel zit een kogelgat. Niemand raakte gewond.

Het gaat om een sfeerhaardenwinkel aan de Vierambachtsstraat in het Nieuwe Westen. De melding werd iets na 2.00 uur gedaan. Vooralsnog is er niemand aangehouden. Het is onduidelijk waarom de winkel is beschoten.

In de nacht van woensdag op donderdag vond ook een schietpartij plaats; toen werd een restaurant aan de Westblaak in het centrum beschoten. Ook bij dat incident raakte niemand gewond. De politie onderzoekt beide zaken.