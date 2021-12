Het weer van vandaag: bewolkt en lokaal mistig

Vandaag hebben we te maken met veel bewolking en vooral in de ochtend is het nevelig en lokaal komt ook nog mist voor. In de loop van de ochtend raken we de mist kwijt maar blijft het de rest van de dag overal wel bewolkt en soms ook nog nevelig. De temperatuur komt vanmiddag uit op 9 of 10 graden en er staat maar nauwelijks wind uit het noorden.

Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en kan lokaal opnieuw mist gaan ontstaan. De temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden en er staat slechts een zwakke noordelijke wind.

Morgen volgt opnieuw een grijze dag met in de ochtend lokaal nevel of mist. Het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur komt in de middag uit op ongeveer 9 graden. Verder staat er nog steeds maar weinig wind uit het noordoosten die veelal zwak van kracht is.

Vooruitzichten

Op zondag is er veel bewolking en blijft het overal droog, de temperatuur komt uit op ongeveer 9 graden. Maandag is het droog en krijgt de zon geleidelijk wat meer ruimte en komt het kwik uit op ongeveer 8 graden. Vanaf dinsdag volgt een overgang naar een kouder weertype met in de nachten kans op lichte vorst. Hoe koud het gaat worden is nog enigszins onzeker voor onze regio. De gehele periode staat er maar weinig wind.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 21 en 31 december bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur 6,7 graden en de minimumtemperatuur 1,8 graden. Er valt gemiddeld 33,1 mm neerslag.