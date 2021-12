Marianne van den Anker benoemd tot nieuwe ombudsman van Rotterdam

Marianne van den Anker is benoemd tot de nieuwe ombudsman van Rotterdam. Zij volgt Anne Mieke Zwaneveld op, die in maart haar functie neer zal leggen.

"Ze voldoet ruimschoots aan het profiel, is iemand met een groot netwerk in Rotterdam, kent de stad goed en heeft analytische ervaring en ruime ervaring in werken in een politieke omgeving", legt raadslid Astrid Kockelkoren van de selectiecommissie uit.

Van den Anker was van maart 2004 tot maart 2006 namens Leefbaar Rotterdam wethouder Veiligheid en Volksgezondheid in Rotterdam. Als wethouder sloot ze de prostitutiezone aan de Keileweg. In november 2008 stopte zij in de politiek.

Van den Anker werkte eerder aan de Erasmus Universiteit, bij de politie Rotterdam-Rijnmond en de politieacademie.