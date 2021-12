GGD-arts Fanoy waarschuwt: 'Als we niks doen loopt het uit de hand'

"Alleen op die manier voorkomen we dat mensen ziek worden van het coronavirus en in het ziekenhuis terecht komen. Het wordt nog twee maanden volhouden en hopen dat we in februari weer wat lucht krijgen."

Fanoy noemt omikron de nieuwe spelbreker. Hij hoopt dan ook dat mensen zich tijdens de kerstdagen houden aan de maximaal toegestaan groepsgrootte van vier personen. "Als we niks doen loopt het uit de hand", aldus de arts. Hij hoopt dat met de maatregelen de zorg verder kan worden ontzien.

Hoe verloopt het beeld na een positieve besmetting. | Foto: GGD Rotterdam-Rijnmond

Viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC deed de introductie tijdens de bijeenkomst. Zij nam de zorgspecialisten mee in de route van het omikronvariant sinds de eerste ontdekking in Zuid-Afrika. Fanoy liet ook zien wat de GGD doet om reizigers vanuit dat land te volgen. Bron- en contactonderzoek maakt daar onderdeel van uit. Als mensen niet thuisgeven, kan zelfs een boa naar een adres worden gestuurd.

Omikronvariant in rioolwater

Ook doet de GGD een pilot via het rioolwater. Nabij het adres van iemand bij wie de omikronvariant is vastgesteld, wordt in het rioolwater gekeken om toch eventuele verspreiding van de variant te kunnen volgen.

De komende dagen moet meer bekend worden over de nieuwe variant. Zo worden onder meer resultaten verwacht van onderzoeken van de werking van vaccins ten opzichte van het gemuteerde virus.

15 duizend prikken per dag

Het gebied van de GGD Rotterdam-Rijnmond telt 670 duizend mensen die 18 jaar of ouder zijn. Die moeten dus allemaal nog een boosterprik kunnen krijgen. De gezondheidsdienst hoopt volgende week 9 duizend prikken per dag te kunnen zetten. Door de capaciteit uit te breiden naar acht locaties moeten in de derde week van januari 15 duizend vaccinaties kunnen worden gezet. De GGD wordt bij dat werk onder meer geholpen door militairen en het Rode Kruis.

Op deze acht locaties zet de GGD Rotterdam-Rijnmond de boosterprik. | Foto: GGD Rotterdam-Rijnmond

Fanoy vertelde dat de vaccinatiegraad in wijken met een lagere sociaal-economische status nog steeds niet is veranderd. Hij noemt het belangrijk om de inwoners van die wijken, anderstaligen en jongeren te bereiken.