Een diervriendelijke kerst in Chris Natuurlijk van 18 december

Tien kookt vegetarisch voor kerst in de keuken van Poffa's op de Kaap in Rotterdam. Samen met Toon maakt Tien Beet Wellington, een vegetarische variant van de klassieke Beef Wellington. Tonia die een Britse moeder heeft, wil er graag Yorkshire Pudding bij met heerlijke 'gravy' van gekarameliseerde groenten. De recepten voor deze diervriendelijke kerst staan op de site van Tien Kookt. Voor het toetje moet je luisteren naar Chris Natuurlijk, daar onthult Tonia haar recept voor een klassieke Engelse trifle toe.

Tien en Toon met knisperende Yorkshire Pudding | Foto: Rijnmond

Aalscholvers tellen in de Biesbosch

In het hart van de Biesbosch telt Thomas van der Es - boswachter ecologie bij Staatsbosbeheer - de aalscholvers op hun slaapplek. De visserijcommissie van het Europese parlement vindt dat aalscholvers te veel vis eten en wil de grote, zwarte watervogel daarom van de lijst van beschermde diersoorten halen. Maar volgens de boswachter is dat geen goed idee. Aalscholvers eten vooral pos, een vissoort die niet gegeten wordt door de mens. In het verhaal van de visserijcommissie hoort de boswachter overigens niets nieuws; de aalscholver wordt al eeuwenlang vervolgd , ook in de Biesbosch. Door bescherming en het terugdringen van milieuvervuiling, is het een poosje beter gegaan met aalscholvers , maar in de Biesbosch neemt de populatie nu weer af, onder meer door de komst van de zeearend in het gebied.

Aalschovers in de Biesbosch | Foto: Thomas van der Es

De Avonden Forever

Ieder jaar herleest journalist Frank van Dijl De Avonden. In zijn romandebuut beschrijft Gerard Reve tien dagen uit het leven van Frits van Egters. Het verhaal begint op 22 december van het jaar 1946 en eindigt in de vroege ochtend van het nieuwe jaar, elk hoofdstuk beschrijft een dag. In Chris Natuurlijk vertelt de journalist over De Avonden Forever, een boekje waarin hij zijn ervaringen met het lezen van De Avonden beschrijft.

De Avonden Forever | Foto: Rijnmond

De geschiedenis van eetbare wilde planten

In Rotterdamse Munt, een stadskruidentuin in Rotterdam-Zuid, spreekt Chris Natuurlijk over het eerste deel van Historische Heerlijkheden. Het is een boekje in vier delen over de cultuurgeschiedenis van eetbare wilde planten in de Lage Landen. Het eerste boekje gaat over eetbare wilde planten in de herfst.

