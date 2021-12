Laatste schooldag voor de vervroegde kerstvakantie: 'Belangrijk voor kinderen om toch kerst te vieren'

Voor leerlingen in het basisonderwijs is het de laatste schooldag voor de kerstvakantie, die vanwege corona een week eerder ingaat. Aan basisscholen de taak om de kerstvieringen met de kinderen te vervroegen. Een van de basisscholen die dat doet is de Brede School Lingewaard in Arkel.

Directeur Ruud Blaas vertelt aan Radio Rijnmond dat een kerstfeest overslaan geen optie was. "Dit is voor kinderen heel erg belangrijk. Het samen kerst vieren, maar ook om terug te kijken en het jaar af te sluiten", vertelt Blaas. Wel is er een groot verschil met kerstvieringen voor corona; toen konden de leerlingen nog gewoon 's avonds kerst vieren op hun school. "Nu hebben we een kerstontbijt. Dat mist de sfeer en verlichting van de avond, maar het is voor kinderen toch heel belangrijk om te doen", legt de schooldirecteur uit.

Hoewel de kinderen aan hun kerstontbijt zitten, heerst er toch een typische kerstsfeer. In ieder klaslokaal staat een kerstboom, de school is verduisterd, de kinderen genieten van hun ontbijt. In een van de klassen zijn de kinderen bijna klaar met het smeren van hun broodjes. Na het kerstontbijt worden er spelletjes gedaan. Vervolgens zullen de leerlingen gezamenlijk kijken naar een film en daarna mogen ze genieten van hun vakantie.

'Als ik thuis zit, verveel ik me'

Een van de leerlingen vindt het gek dat hij in eerste instantie twee weken vakantie heeft en nu drie weken. Wel is hij het ermee eens. "Maar het is wel jammer, want als ik meestal thuis zit verveel ik me. Als ik op school zit, doe ik meer en verveel ik me niet echt." Zijn klasgenoot heeft daar totaal geen last van, die zegt het wel leuk te vinden. "Ik ben altijd buiten met mijn vrienden, dus het maakt me niet uit. Wel vind ik het jammer dat ik dan mijn klas weinig zie."

Een derde leerling zegt: "Ik snap het wel. Anders komen er weer besmettingen bij, gaat het aantal weer stijgen en dat is ook niet fijn." Dat ze de komende week toch vrij heeft voelt anders. "Ik denk dat het ook wel weer als vakantie voelt, want je bent vrij."

Noodopvang

Na deze week is de basisschool open voor de noodopvang. Op de Brede School Lingewaard zitten 265 leerlingen, daarvan zullen er 30 tot 40 naar de noodopvang gaan. Verder zal ook het onderwijspersoneel zich richten op de noodopvang en de periode na de kerstvakantie. "Den Haag heeft in het midden gelaten of we na de vakantie online verder moeten of dat we fysiek les mogen geven. Om die reden gaan we beiden voorbereiden."