Voetbalcompetities topamateurs niet voor februari hervat

Kevin Dercks (rechts) van Excelsior Maassluis in duel met Gersom Klok van HHC Hardenberg | Foto: Kristian Giesen/Orange Pictures

De hoogste competities in het amateurvoetbal worden niet in januari hervat. De KNVB heeft, naar aanleiding van de verlenging van de coronamaatregelen, besloten de tweede divisie, derde divisie en de hoofdklasse op zijn vroegst in februari weer van start te laten gaan.

Oorspronkelijk was het idee om de competities in het weekend van 15 en 16 januari weer op te pakken. Omdat de coronamaatregelen werden verlengd tot en met 14 januari en ploegen tot die tijd niet na 17.00 uur mogen trainen, acht de KNVB het echter onverantwoord om de competitie een dag later te hervatten.

Eerder legde de voetbalbond de competities om dezelfde reden al vroegtijdig stil. De KNVB meldt dat de competities 'in het meest gunstige geval' in het weekend van 5 en 6 februari weer worden hervat en dat het kijkt naar 'een aangepaste opzet van de nacompetitie'.

Voor Excelsior Maassluis blijft, na de bekerzege bij FC Emmen (1-0), de uitzondering gelden dat het na 17.00 uur mag trainen. Dat blijft in ieder geval zo tot de week van 16 januari, als de wedstrijden in de achtste finale van de KNVB beker op het programma staan. Tegen wie Excelsior Maassluis dan aantreedt, is nog niet bekend.