Sparta heeft Okoye terug voor thuisduel met Vitesse: 'Hij is onze onbetwiste nummer één'

"Het gaat goed, de kans is heel groot dat hij gaat keepen. De andere keepers (Benjamin van Leer en Tim Coremans, red.) hebben het geweldig gedaan, maar Okoye is onze onbetwiste nummer één", vertelt Henk Fraser.

Tegen Vitesse stond Tim Coremans op doel. Hij was een van de vele spelers normaal niet bij de eerste elf van Sparta zit, maar tegen in het Gelredome wel mocht opdraven. Iets wat die spelers uitstekend denken, vindt Fraser. "Het kan dan ook zo zijn dat een aantal spelers die woensdag begonnen zijn, ook dit weekend in de basis staan."

Hoewel Sparta verloor, bood de manier waarop de Kasteelclub zich presenteerde aanknopingspunten. Sparta kwam in Arnhem zelfs op voorsprong. "Dat is wel een goed teken. En van tevoren was voor ons al duidelijk dat we, als we mochten kiezen, liever zaterdag wilden winnen dan woensdag. We gingen er niet vanuit dat we even de beker zouden gaan winnen. In de competitie is op dit moment voor ons gewoon meer te halen."

Versterking

Mogelijk krijgt Sparta er na de winterstop een middenvelder bij in de selectie. Dante Rigo, die in het verleden al op huurbasis op Het Kasteel speelde, traint sinds een tijdje mee bij de ploeg van Fraser.

"Het is nog niet zo ver dat hij een speler van Sparta is, dat hangt ook af van de financiële mogelijkheden die wij hebben. Maar ik vond hem hier in zijn eerste periode al niet onaardig en hij is nu fysiek nog sterker dan toen. Dante zou zeker thuis kunnen horen bij ons."

Bekijk hier het interview met Henk Fraser. Tekst gaat verder onder de video.

Vriend wil daden

Bart Vriends, met twee goals zowaar clubtopscorer van Sparta, hoopt dat Sparta tegen Vitesse eindelijk weer een drie punten pakt. Hij is klaar met woorden en wil 'daden' zien. "We zeggen al een tijdje dingen dat het wel kan gaan lopen, maar het is wel zaak dat dit ook echt eens gebeurt. Ik val een beetje in herhaling zo."

Aan de verdediging lijkt het niet te liggen, die ziet er, zeker de laatste weken, prima uit bij Sparta. Het gebrek aan scorend vermogen lijkt het probleem, al wil Vriends niet te veel naar de aanvallers in de selectie wijzen. "Het aanvallend begint al bij onze keeper. We doen dat ook met zijn allen, moeten misschien meer lef tonen en zuiverder zijn in de passing. Wij worden nooit Ajax of Barcelona, maar we kunnen nog genoeg stappen zetten.