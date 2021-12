Guus Til over Feyenoord-Ajax: 'We zijn de underdog, maar kunnen winnen'

"Dit is de grootste wedstrijd van Nederland, dus ik kijk er enorm naar uit. En ja, ik had dit duel graag met publiek gespeeld. Dat was een ervaring voor het leven geweest, in een volle Kuip. Maar goed, zo'n wedstrijd als deze geeft altijd iets extra's. Je kunt later wel maar mooi zeggen dat je een Klassieker hebt gespeeld", vertelt Til.

Extra mooi zou het uiteraard zijn als Til met Feyenoord ook nog eens een overwinning op de aartsrivaal kan boeken. Het gebeurde voor het laatst op 27 januari 2019, toen Feyenoord met 6-2 over Ajax heen walste. Til beseft dat zondag een pittige wedstrijd wacht.

"Zij zijn met vlag en wimpel doorgegaan in de Champions League, stonden lang eerste en zijn ontzettend goed. We zullen de fifty-fiftyduels moeten winnen, daarop worden vaak wedstrijden beslist. Wij zijn de underdog, dat besef ik wel. Maar ik geloof ook dat we het ze heel moeilijk kunnen maken. En dus kunnen wij ook winnen."

