Arne Slot heeft veel vertrouwen in Feyenoord voor duel met Ajax: 'Ik zie ons niet als de underdog'

Arne Slot maakt niet de indruk te vrezen voor Ajax, al geeft hij de Amsterdammers voorafgaand aan de Klassieker van zondag ook complimenten. "Dit is misschien wel het beste Ajax waartegen ik met mijn ploeg ooit heb moeten spelen. Ze spelen goed, mooi en aanvallend voetbal", vertelt Slot.

In tegenstelling tot Guus Til, die Feyenoord als underdog ziet in het duel met Ajax, denkt Slot dat dat allemaal wel meevalt. "Ja, zij winnen hun wedstrijden misschien gemakkelijker. Maar ik vind echt dat we onszelf tekort doen als we zeggen dat we de underdog zijn. Wij hebben ook goede spelers. Bovendien hebben we ons zeventien speelrondes kunnen voorbereiden op dit duel."

Hoewel Jens Toornstra en Gernot Trauner twijfelgevallen zijn bij Feyenoord, zijn de Rotterdammers verder op volle oorlogssterkte. Aan hoop op een goed resultaat dan ook geen gebrek. De Feyenoord-spelers hebben sowieso geen moeite om zichzelf te motiveren voor het duel, vertelt Slot.

"Ja, Ajax zal hier gemotiveerd heen komen. Maar ook wij zijn tot op het bot gemotiveerd een goed resultaat te halen. Ook Ajax heeft zwakken plekken en daar gaan we proberen gebruik van te maken."

Ook werd Slot nog gevraagd naar de geruchten die de voorbije week de ronde deden, met de suggestie dat hij de ideale trainer voor Ajax zou zijn. Slot drukte het gerucht snel de kop in. "Daar kan ik me op dit moment absoluut geen voorstelling van maken."

Bekijk hier het interview met Arne Slot.