Rotterdamse ME'er vervolgd voor gewelddadige aanhouding tijdens demonstratie in Den Haag

Een ME'er van de politie-eenheid Rotterdam wordt door het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag vervolgd vanwege een gewelddadige aanhouding tijdens de demonstratie op 14 maart 2021 op het Malieveld. Bij deze aanhouding raakte een demonstrant gewond aan zijn hoofd. Ook een Haagse hondengeleider wordt voor het incident vervolgd.

De demonstrant had ook een bijtwond opgelopen door een politiehond. De officier van justitie vindt het geweld "ernstig genoeg om de zaak aan de rechter voor te leggen".

Tijdens de demonstratie van 14 maart op het Malieveld in Den Haag kwam een groep betogers bijeen om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Op bevel van de burgemeester werd deze demonstratie ontbonden. Een aantal keer riep de politie de demonstranten op om weg te gaan van het Malieveld. Enkelen gaven daar geen gehoor aan, waardoor de politie het terrein ontruimde.

Een van de demonstranten raakte gewond tijdens de aanhouding. De betoger zwaaide met een startkabel en weigerde die te laten vallen. Ook rende hij achter politiepaarden aan en gooide de kabel uiteindelijk in de richting van een ME'er.

Een hondengeleider van de eenheid Den Haag wilde de man aanhouden en zette hiervoor zijn diensthond in. Ook gebruikte hij een wapenstok. Een tweede ME'er van de politie-eenheid Rotterdam gebruikte eveneens zijn wapenstok op de demonstrant, die de politiehond bij de oren had gegrepen. De demonstrant liep bij de aanhouding meerdere verwondingen op en moest zich in het ziekenhuis laten behandelen.

'Ernstig genoeg voor dagvaarding'

Zowel de hondengeleider als de Rotterdamse ME'er wordt door het OM vervolgd. Volgens het OM is het geweld dat werd toegepast "niet proportioneel". Het OM zal nog een beslissing nemen of de demonstrant ook wordt vervolgd.

De zittingsdatum waarop de ME'er en hondengeleider moeten voorkomen is nog niet bekend.