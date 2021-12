Overvolle koelkasten in restaurants voor kerst, maar wat nu?

Een strengere lockdown zorgt ervoor dat restaurants weer snel moeten schakelen naar andere manieren om hun maaltijden te verkopen. Niet voor alle restauranteigenaren lukt het om zo snel iets anders voor kerst te regelen, zoals bij Boekmans in Stadspolders. “Het is té kort dag om nu nog spullen te halen voor het afhalen”, zegt Peter Kruijtzer eigenaar van het restaurant.

Daarnaast is het volgens Kruijtzer lastig om zo snel een nieuw menu in elkaar te zetten. “Als je een biefstuk bakt en je geeft hem aan iemand mee dan wordt hij taai en is hij niet meer lekker.” Dat zorgt er volgens de eigenaar voor dat je bij thuisbezorgen anders moet koken dan voor het restaurant. Tijd om het menu anders in elkaar te steken is er nu dus niet meer. Daarom heeft Boekmans maar een pauze ingelast tot 9 januari.

Toch gaat Kruijtzer ervan uit dat het langer dan januari duurt voordat klanten in zijn restaurant weer een maaltijd mogen nuttigen. “Als je kijkt naar de vorige ontwikkelingen dan zie je dat ze tot april hebben gewacht met het opengooien van de restaurants.” Vanaf dat moment mochten de terrassen weer open. Hij hoopt dat het deze keer niet zó lang duurt. “Maar ik denk wel dat we zeker nog tot 4 maart moeten wachten, want dan is het carnaval.”

Ondanks alle tegenslagen kijkt Kruijtzer positief naar de toekomst. “Na regen komt altijd zonneschijn. We moeten de moed erin houden. Ik wens Dordtenaren in ieder geval alvast een fijne kerst toe.”