Sparta heeft opvolger Van Stee binnen: Gerard Nijkamp is de nieuwe technisch directeur

Gerard Nijkamp is de nieuwe technisch directeur van Sparta. Hij volgt Henk van Stee op, die vorige week vertrok bij Sparta. Nijkamp werkte in het verleden als technisch directeur bij PEC Zwolle en FC Cincinnati.

Henk van Stee vertrok vorige week in onderling overleg bij de Kasteelclub. Sindsdien was Sparta dringend op zoek naar een nieuwe technisch directeur, die het dus vond in Nijkamp.

De 51-jarige in Slagharen geboren Nijkamp werkte in het verleden onder meer in Qatar, bij PEC Zwolle, de KNVB en wereldvoetbalbond FIFA. Het meest recent was Nijkamp actief als general manager bij FC Cincinnati, een club in de Amerikaanse Major League Soccer. Daar stapte hij in augustus op, waardoor Nijkamp vrij was om de overstap naar Rotterdam te maken.

De kersvers technisch directeur reageert op de clubwebsite verheugd op zijn aanstelling. "Na mijn vertrek uit Amerika heb ik bewust de tijd genomen om mijzelf te oriënteren op mijn volgende stap die ik wilde maken. In de afgelopen dagen is het contact met Sparta intensief geweest en werd voor mij de uitdaging, om onderdeel uit te gaan maken van deze mooie club, zeer interessant. In de gesprekken die ik met het bestuur heb gevoerd, is de ambitie voor zowel de korte als middellange termijn besproken", aldus de technisch directeur.

"Natuurlijk is handhaving in de Eredivisie het allerbelangrijkste en daar gaan we met elkaar aan werken om de selectie in de winterstop te versterken. Parallel aan dat doel is het ook zaak om te werken aan de andere doelstellingen van de club en de komende periode ga ik met iedereen daar vol mee aan de slag.”