Graffitispuiter zet spookhuisje in Miniworld Rotterdam: 'We willen laten zien hoe Rotterdam er echt uitziet'

Grrt Wat Nou noemt het plaatsen van het spookpandje een spontane actie. "Ik had niks gepland of zo. We zaten de dag ervoor met het collectief van Lastplak op ons kantoor aan de Mathenesserlaan en ik zei: 'ik ga woensdag naar Miniworld.' Hebben we nog een huisje met graffiti erop dat ik daar kan neerzetten? Toen zeiden ze : 'neem dat maar mee'. Het stond al een half jaar bij ons op kantoor. Ik heb die letters achter de ramen geplakt. Iemand anders van ons collectief heeft er graffiti opgespoten. We hebben er allemaal iets mee gedaan. Zo gaat dat als je in een collectief zit. Iedereen doet er iets aan."

| Foto:

Het huisje was van een oom die het langs een elektrische trein had staan, vermoedt Grrt, die in het echte leven Gerrit heet en zijn achternaam privé wil houden. Hij had het zelf gemaakt. Sinds een paar maanden stond het in het kantoor van het twintig jaar geleden opgerichte collectief Lastplak. Dat bestaat uit tien kunstenaars onder wie Ox Alien, bekend van de knalroze graffiti poppetjes met een kruis als een van de ogen, te zien op vele muren en plantenbakken in Rotterdam. "We maakten de hele tijd grappen dat we een huisje met graffiti moesten neerzetten in Miniworld. Wat zie je nu als eerste als je een stad binnen komt rijden? Panden met graffiti erop. Maar niet in Miniworld. Dat vonden we niet realistisch. Daarom hebben we het huisje er bij gezet."

Naar binnen gesmokkeld in tas van de Plaatboef

Echt moeilijk was het niet om het huisje binnen te smokkelen, vervolgt Grrt. "Ik had net een LP gekocht bij de Plaatboef aan de Nieuwe Binnenweg en het in de tas gedaan die ik daar kreeg. Het huisje is ook niet zo groot, 15 centimeter hoog of zo. Ik ben natuurlijk ook een oude man. Die vertrouwen ze en laten ze gewoon een tas mee naar binnen nemen. De bedoeling was om een grap uit te halen, zegt Grrt. "We wilden niets vernielen of zo. We hebben er alleen een huisje bijgezet."

Graffiti werk van Grrt Wat Nou van het streetartcollectief Lastplak | Foto: Grrt Wat Nou

De directeur van Miniworld, Marc van Buren, kan de actie wel waarderen. Hij is van plan het huisje in Miniworld te houden. "Ik had al een vermoeden dat het van een kunstenaarscollectief kwam. Het staat alleen op deze plek in de weg. Er lopen daar heel vaak autootjes vast die we dan moeten weghalen. Precies op dat plekje steun je dan met je hand om erbij te kunnen."

Waar kwamen die vijftig vrachtwagentjes vandaan?

Grrt van Lastplak is niet de eerste Rotterdammer die iets toevoegt aan Miniworld. "Er is ook een bezoeker geweest die telkens vrachtwagentjes toevoegde aan het landschap. Ik dacht toen wel vaak: 'het lijkt wel of er steeds meer autootjes zijn. Waar komen die toch vandaan?"

Op een gegeven moment betrapte Van Buren de dader op heterdaad. "Het bleek een belangenbehartiger voor transportbedrijven te zijn. Hij kreeg heel vaak miniatuur vrachtwagentjes van zakelijke relaties en die zette hij dan in Miniworld. Hij heeft er wel een stuk of vijftig neergezet, haha. En die staan er nog steeds."