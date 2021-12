Nijkamp weet wat hem als technisch directeur van Sparta te wachten staat: 'Handhaven is van levensbelang'

Gerard Nijkamp werkte de voorbije tweeënhalf jaar bij Major League Soccer-club FC Cincinnati, tot hij in augustus opstapte. Sindsdien was hij clubloos, tot Sparta zich dus bij hem meldde. "Waarom ik 'ja' heb gezegd? Sparta is een unieke club en staat er enorm goed op in het voetballandschap. Bovendien vind ik de doorstroming van eigen jeugd bij de club interessant", vertelt Nijkamp.

Doelstelling

De situatie van Sparta ziet er op dit moment niet rooskleurig uit. De ploeg staat op de zeventiende plaats, won pas twee keer en weet het doel behoorlijk moeilijk te vinden. Het neemt niet weg dat Nijkamp vindt dat Sparta in de eredivisie moet blijven, een doelstelling die hij ook mee kreeg bij zijn aanstelling.

"Die opdracht is uitdagend, maar we lopen er niet voor weg. Het is van levensbelang dat Sparta erin blijft. Er staat een goede basis, we hebben ervaren spelers, dus ik vind ook dat we ons in deze divisie moeten kunnen handhaven. Als dat lukt, kunnen we gaan kijken naar de komende jaren."

Amerika

Wat dat betreft lijkt voor Nijkamp een belangrijke rol weggelegd. Van hem wordt immers verwacht dat hij kwaliteitsspelers naar Het Kasteel haalt. "Tijdens mijn periode in Amerika heb ik ook vooral op de Europese markt geshopt. Ik ben in die tijd dan ook goed op de hoogte gebleven van die markt, dus wat dat betreft moet het hier wel goed komen."

Ook sprak Nijkamp zich uit over de samenwerking tussen hem en trainer Henk Fraser. Zoals bekend was de relatie tussen Fraser en Henk van Stee zeer hecht. Nijkamp denkt dat het ook tussen hem en Fraser wel kan klikken.

"Ik ben een teamspeler, het draait om het belang van de club. Dat zal Henk beamen. Ik heb nog niet uitgebreid met hem gesproken, maar van wat ik tot nu toe van hem heb meegemaakt, ben ik erg positief. Henk haalt op dit moment sowieso het maximale uit de groep."

Bekijk hier het interview met Gerard Nijkamp.