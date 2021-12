FC Rijnmond: 'Arne is soms wat eigenwijs, dat wil ik hem tegen Ajax wel afraden'

Feyenoord wacht zondag een zwaar duel in De Klassieker tegen Ajax. Dat stelt Jan Everse in FC Rijnmond, waarin vooruit werd gekeken naar het o zo belangrijke duel voor de Rotterdammers. “Ajax laat zich niet snel verrassen, dus makkelijk gaat het niet worden.”

Feyenoord verloor woensdag nog in de beker van FC Twente. Het was het tweede duel op een rij dat Feyenoord niet wist te winnen. Toch moeten we het volgens Jan Everse niet groter maken dan het is. “Of ze met hun hoofd al bij De Klassieker zaten? Nee, dat geloof ik niet. Dit soort duels zitten er soms tussen”, zegt Everse.

Daar is Harry Van der Laan het mee eens. Hij vond dat Feyenoord zowel tegen FC Groningen als FC Twente had moeten winnen. “Ze hebben genoeg kansen gehad om dat te doen. Als je die niet maakt, kan je op je bek gaan”, vertelt Van der Laan.

Hels karwei

Voor Feyenoord wacht zondag in ieder geval de ultieme kans om de twee katers weg te spoelen, als het De Klassieker wint van Ajax. De Amsterdammers verzamelden net als Feyenoord tot dusver 36 punten. Op papier gaat het dan ook redelijk gelijk op, al denkt met name Van der Laan dat dat een hels karwei gaat worden.

Van der Laan: “Het strijdplan moet volledig kloppen, anders wordt het een heel moeilijk verhaal. Feyenoord moet accepteren dat het in grote gedeeltes van de wedstrijd teruggedrukt gaat worden in de eigen zestien. Dan is het een kwestie van het goede moment kiezen om toe te slaan.”

Everse: “Ajax laat zich niet snel verrassen, dus makkelijk gaat het niet worden. Arne kan soms erg eigenwijs zijn. Ik zie hem ervoor aan dat hij tegen Ajax vol druk gaat zetten. Dat zou ik hem wel afraden.”

Underdog

In de persconferentie van Feyenoord van vrijdag stelde Guus Til dat Feyenoord de underdog is in het duel met Ajax. Daar kan Dennis van Eersel zich wel in vinden: “Dat is realistisch, maar hij zei er ook bij dat het niet betekent dat Feyenoord niet kan winnen van Ajax. Laten we dat niet vergeten.”

Misschien dat er voor Justin Bijlow wel een cruciale rol in het verschiet ligt. De Oranje-doelman kent een goed seizoen, maar ging tegen FC Twente behoorlijk in de fout. Everse: “Ik vind hem wat ongeconcentreerd, alsof hij niet helemaal bij de les is.”

Van der Laan: “Hij lijkt wat gemakzuchtig inderdaad. Maar dat had Malacia ook toen hij net was geselecteerd voor het Nederlands elftal. Misschien doet dat toch meer met een speler dan je denkt.”

Voor Gernot Trauner lijkt De Klassieker overigens te vroeg te komen, denkt Van Eersel. “Hij traint zaterdag pas weer voor het eerst mee, dus dat wordt een moeilijk verhaal. Ik denk dat Toornstra het wel redt.”

Nieuwe TD Sparta

Sparta heeft inmiddels de opvolger van de vertrokken Henk van Stee binnen. Het presenteerde vrijdag Gerard Nijkamp als de nieuwe technisch directeur. Everse, die hem meemaakte in zijn tijd bij PEC Zwolle, houdt zijn hart vast: “Hij was daar nooit mijn vriend en was wat eigenwijs. Ik ben bovendien niet zo’n fan van zijn manier zoals hij het voetbal ziet.”

Van Eersel nuanceert het door te refereren aan de successen die Nijkamp als technisch directeur van PEC boekte. “Hij heeft van PEC een stabiele eredivisionist gemaakt, terwijl het jarenlang in de eerste divisie speelde. Daar moet je hem wel de credits voor geven.”

Kijk hier de hele uitzending van FC Rijnmond terug.