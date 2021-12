Relschopper Coolsingel moet drie maanden de gevangenis in

De verdachte meldde zich nadat hij te zien was geweest op beelden bij Bureau Rijnmond. Hij werd onder meer herkend aan het Feyenoordlogo op zijn trainingspak. Aanvankelijk bekende de man alleen het duwen van de vuilcontainer. Toen de politie meer beelden had bekeken, moest hij erkennen dat hij ook een steen had gegooid. "Ik wilde het eerst even afwachten", verklaarde hij vrijdag tegenover de rechter in Rotterdam.



De Schiedammer zei dat hij was gekomen voor de demonstratie tegen de coronamaatregelen. "Ik heb al twee keer de verjaardag van mijn dochter niet kunnen vieren en mijn moeder twee jaar niet kunnen knuffelen. Ik was het zat."



De rechter wilde weten waarom hij niet direct naar huis was gegaan toen er onlusten uitbraken en politiewagens in brand werden gestoken. "Ik wilde kijken hoe het eraan toeging. Je maakt dit niet alle dagen mee." Dat hij was gaan meedoen, spijt hem zeer. "Het was in een opwelling, ik werd meegezogen."



De verdachte heeft geen strafblad. "Het is de eerste keer dat ik in aanraking kom met justitie en ook de laatste. Ik heb familie die bij de politie werkt, ik schaam mij ook voor hen." De rechter nam die bewoordingen in het vonnis over: "U moet zich ook schamen want dit had niets met demonstreren te maken."



Naast een celstraf krijgt de man een locatieverbod voor het centrum van Rotterdam, in een straal van vijf kilometer rond de Coolsingel om te voorkomen dat de man zich aansluit bij eventuele nieuwe betogingen of rellen in Rotterdam-Centrum.