Maaltijdbezorger zwaargewond bij eenzijdig ongeluk op Goeree-Overflakkee

Op Goeree-Overflakkee is vrijdagavond een maaltijdbezorger zwaargewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk. Dat gebeurde op de Oudelandsedijk bij Stad aan 't Haringvliet.

Volgens de politie is de man door nog onbekende oorzaak van de dijk afgereden. Onderweg naar beneden heeft de wagen ook nog een boom geraakt, zegt de woordvoerder van de politie.

Het slachtoffer is door de brandweer uit de auto bevrijd. Hij was zwaargewond, maar wel aanspreekbaar. De man is overgebracht naar het ziekenhuis.