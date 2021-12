Politiechef Westerbeke: "Vierhonderd vacatures voor wijkagenten niet in te vullen, coke stroomt de haven binnen"

Het jaar 2021 was tot nu toe het meest heftige dat politiecommissaris Fred Westerbeke van de regio Rotterdam meegemaakt heeft met verschillende dieptepunten die één gemeenschappelijke deler hebben: burgers die gericht geweld tegen agenten gebruiken. Zo reed een vrachtwagenchauffeur een van zijn motoragenten, Arno, mogelijk opzettelijk dood. Zijn dood veroorzaakte een groef in het hart van vele collega's, zegt Westerbeke.

Dan de Coolsingelrellen op 19 november waarbij zijn agenten gericht moesten schieten op burgers. "Als het uit de hand loopt, lossen agenten een waarschuwingsschot. Dat deden ze nu ook. Maar ze reageerden er niet op. Relschoppers lachten de agenten gewoon uit. Dan moeten agenten gericht gaan schieten."

Groep die niet wil praten

De rellen begonnen tijdens een demonstratie voor het stadhuis tegen 2-G beleid in verband met corona. Die liep vrij snel uit de hand. De politie probeerde met de verschillende aanwezige groepen te communiceren. Maar al vrij snel bleek dat er een groep bijzat die niet wilde praten. Wie er in de kern van de groep zat die verantwoordelijk is voor de organisatie van de gewelddadige rellen is nog niet duidelijk en was ook niet vooraf te voorzien, volgens Westerbeke. Wat te vooraf te onderzoeken was, is onderzocht. In besloten online groepen op WhatsApp kan de politie niet kijken. Dus blijft er altijd een gebied waar criminelen, zoals Westerbeke de relschoppers noemt, hun acties kunnen voorbereiden zonder dat de politie het ziet.

Tegelijk is er een groot tekort aan mensen binnen de politie Rotterdam, zei Westerbeke. "Ik heb een goede vierhonderd vacatures die ik niet ingevuld krijg. "Het gaat om agenten die in de wijken werken en komen helpen als er ergens een inbraak is. Deze mensen kunnen ook ingezet worden voor de Mobiele Eenheid." Ook heeft hij deskundigen nodig op gebied van cybercrime, social media en big data.

Internetfraude groeit, zegt Westerbeke. Een voorbeeld. "Een ouder echtpaar wordt gebeld door een man die zegt dat er iets mis is met hun bankrekening en dat hij langs moet komen. De mensen denken: 'hij heeft keurig gebeld, we laten hem binnen', als hij voor de deur staat. Hij neemt hun bankpas mee en binnen een uur is de rekening leeggehaald."

"Schandalig dat studenten xtc en coke gebruiken"

Ondertussen stroomt de haven vol cocaïne, voegde Westerbeke toe. het aanbod is groter. "In Colombia wordt nu 1800 ton per jaar geproduceerd, vorig jaar was dat nog 1000 ton." In Rotterdam, worden 40.000 lijntjes per dag gesnoven, aldus de politiecommissaris. Dat maakt hem woest. Mensen die praten over sociale acceptatie van gebruik van coke en xtc, daar hoeft niemand bij hem voor aan te komen. "Studenten die dat gebruiken, ik vind het schandalig."

Ook kijkt Westerbeke terug op een jaar met een recordvangst aan coke in de Rotterdamse haven, namelijk 60.000 kilo, en het oppakken van 150 uithalers (mensen die drugs uit containers in de haven halen). Daarnaast richt de recherche zich op het pakken van de zware jongens die het grote geld verdienen. Hoe meer mensen er uit het circuit gehaald worden, hoe minder handel, is de hoop. Zijn ergste vrees is dat kwetsbare jongeren uit arme wijken geronseld worden en zo de drugshandel ingezogen worden.

In het regeerakkoord staat dat een miljard euro vrijgemaakt wordt voor veiligheid en justitie. Volgens Westerbeke "serieus geld". Al valt nog te bezien waar het aan uitgegeven wordt. "Maar het is natuurlijk goed dat ze zien dat de politie het op dit moment heel erg pittig heeft."