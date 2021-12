Amsterdammer opgepakt voor bedreiging minister Hugo de Jonge

De Amsterdammer zou gisteren na een bezoekje aan een demonstratie in Vlaardingen langs het huis van de minister zijn gefietst, zeggen ingewijden. Daar zou hij aangebeld hebben bij de minister. Die deed niet zelf open. Omdat de Amsterdammer weigerde weg te gaan, is hij meegenomen naar de politie. Daar is hij na korte tijd weer vrijgelaten.

Een woordvoerder bevestigt dat er iets heeft gespeeld in Rotterdam. Na overleg met de politie en justitie is besloten om alsnog aangifte van bedreiging te doen. De man is vrijdag in Amsterdam alsnog opgepakt. Het zou gaan om een bekende tegenstander van de coronamaatregelen.