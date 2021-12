Woningen in Rotterdam ontruimd na explosief door ruit

Rond 03:30 uur kwam bij de politie de melding binnen. In eerste instantie was onduidelijk of het voorwerp voor of in de woning lag. Inmiddels is het duidelijk dat het door het raam naar binnen is gegooid. De straat werd afgezet: de politie nam geen enkel risico en is tot ontruiming overgegaan van omliggende woningen. Het ging om zo'n twintig bewoners. Die werden opgevangen in een hotel op de Mijnsherenlaan.

De EOD was ter plaatse en bevestigde dat het om explosief ging, maar dat er geen ontploffingsgevaar was. De bewoners van de ontruimde woningen konden daarna terug naar huis. Dit geldt niet voor de bewoners van de woning waar het explosief naar binnen is gegooid. De politie is daar bezig met een onderzoek wat zeker nog een paar uur gaat duren. Volgens getuigen is het explosief inmiddels verwijderd.