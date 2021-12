Politie lost waarschuwingsschoten na achtervolging door Rotterdam

De politie kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag een melding dat een vrouw door een man werd lastiggevallen aan de Aarnoudstraat. Bij het zien van de politie ging de verdachte er in een auto vandoor. Er ontstond een achtervolging, waarbij er een botsing was met een politievoertuig. De klap was zo heftig dat de airbags van de politieauto af gingen. Ambulancepersoneel heeft de agenten gecontroleerd. Zij raakten niet gewond.

Op de Reeweg werd de vluchtauto klemgereden door de politie. Hierbij zijn twee waarschuwingsschoten gelost. De bestuurder is aangehouden, maar een bijrijder kon vluchten.