Inbraak Ridderkerk leidt na wilde achtervolging tot aanhoudingen in Zeeland

In het Zeeuwse Tholen zijn vrijdagavond zes jongens aangehouden voor een woningoverval in Ridderkerk. Eerder op de avond was de groep jongens een huis aan de Gouwestraat binnengedrongen, waar ze de bewoners bedreigden met een vuurwapen. Het gaat om vier minderjarigen en twee mannen van achttien en negentien jaar oud.

Rond 21:30 uur 'drongen de mannen een woning in Ridderkerk binnen', vertelt een woordvoerder van de politie aan de NOS. Op dat moment waren er drie mensen aanwezig. "Zij werden bedreigd met een vuurwapen en moesten onder meer hun autosleutels afstaan." Bij de overval raakte niemand gewond.

De overvallers gingen er in de auto van een van de bewoners vandoor. Via de A29 en de A4 kwamen ze in Tholen terecht, terwijl de politie ze op de hielen zat. Rond 23:30 uur werd hun auto na een achtervolging klemgereden in Tholen. Daarbij zijn waarschuwingsschoten gelost. Waarom dat nodig was, kan de politiewoordvoerder nog niet zeggen.

Bij de waarschuwingsschoten raakte niemand gewond en daarna konden de verdachten worden opgepakt. Het gaat om vijf Rotterdammers, waarvan er drie minderjarig zijn: twee 16-jarigen, een 17-jarige, een 18-jarige en een 19-jarige. Ook een 14-jarige jongen uit Tholen is aangehouden. Eén agent raakte gewond aan zijn knie bij de arrestaties, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.