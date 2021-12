Honderden Feyenoord-supporters steunen ploeg bij laatste training voor Klassieker

Het is de dag voor De Klassieker. Traditiegetrouw werkte Feyenoord de laatste training af, gesteund door supporters. Zij verzamelden zich zaterdagochtend rond trainingscomplex 1908, om hun ploeg onder meer met fakkels het laatste duwtje in de rug te geven richting het duel met aartsrivaal Ajax.

Kijk terug op de laatste training voor De Klassieker via onderstaand liveblog.

De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax begint zondag om 14:30 uur in een lege Kuip. Trainer Arne Slot vindt dat Feyenoord zichzelf tekort doet als het zich voor het duel met de aartsrivaal in de underdogrol manoeuvreert, zo vertelde hij vrijdag op de persconferentie. "Ja, Ajax zal hier gemotiveerd heen komen. Maar ook wij zijn tot op het bot gemotiveerd een goed resultaat te halen. Ook Ajax heeft zwakken plekken en daar gaan we proberen gebruik van te maken."

Volgens Guus Til is Feyenoord wél de underdog tegen Ajax. "Maar ik geloof ook dat we het ze heel moeilijk kunnen maken. En dus kunnen wij ook winnen", blikte de middenvelder vooruit.

Feyenoord-Ajax is zondag volledig live te volgen via Radio Rijnmond, met het commentaar van Dennis van Eersel en Sinclair Bischop.