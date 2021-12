Sparta-directeur Laros over komst Nijkamp: 'Een van de eerste namen die we opschreven'

"Toen de vacature ontstond zijn we met elkaar gaan zitten, dan maak je altijd een longlist met alle mogelijke kandidaten", vertelt Laros over de zoektocht naar een nieuwe td. "Dat breng je terug naar een viertal kandidaten. Daar stond Gerard Nijkamp uiteindelijk wel bij. Sterker nog, het was misschien wel een van de eerste namen die we met elkaar opschreven. Met name vanwege zijn succesvolle periode bij PEC Zwolle en zijn netwerk. We wisten dat hij vrij en direct inzetbaar was. Dat is op dit moment heel belangrijk, om zo tijdens de komende winterstop de juiste versterkingen te halen."

Tekst gaat verder onder het interview met Manfred Laros.

Nijkamp maakte in Nederland naam bij PEC Zwolle, waar hij assistent-trainer en uiteindelijk bijna zeven jaar technisch directeur was. Daarna vertrok hij voor een periode van ruim twee jaar naar Major League Soccer-club FC Cincinnati, waar hij in augustus dit jaar opstapte. Laros denkt niet dat die periode in het buitenland negatieve gevolgen heeft voor zijn werk bij Sparta. "Gerard is een fanatieke eredivisievolger, dus hij weet wat er speelt. Hij heeft een breed nationaal en internationaal scoutingsnetwerk, is gedreven, ambitieus en wil samenwerken."

Samenwerken met Fraser

Samenwerken zal Nijkamp bij Sparta nadrukkelijk moeten doen met trainer Henk Fraser, die de afgelopen anderhalve week de taken van de vertrokken Van Stee gedeeltelijk overnam. Volgens Laros was Fraser nauw betrokken bij de zoektocht naar een nieuwe td. "Henk was over het algemeen heel duidelijk: dat hij met iedereen kan samenwerken. En dat hij uiteindelijk ook met iedereen succes kan hebben."

"We hebben de afgelopen dagen ook nog contact gehad met onze trainer en hem verteld welke kant het opging met Gerard. Vrijdagochtend hebben de heren met elkaar kennis gemaakt en hebben we lang met elkaar gesproken. Naar onze mening kan dit een goede combinatie worden."

In zijn eerste interview als technisch directeur van Sparta gaf Nijkamp vrijdag al aan zijn doelstelling te kennen: Sparta moet in de eredivisie blijven. "We moeten gewoon versterkingen halen, dat is de eerste prioriteit die hij heeft", vertelt Laros. Volgens de directeur van Sparta kan Nijkamp prima leven met de financiële middelen die hij daar voor krijgt. "Hij zei me: 'Dat is een flink budget, daar moeten we ons zeker mee kunnen versterken.'"