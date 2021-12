Te druk in Rotterdam: 'Kom niet meer naar de stad'

De gemeente Rotterdam roept mensen weg te blijven van de binnenstad. Het is te druk in het centrum. Eerder werd voor zaterdagavond een persconferentie aangekondigd en veel mensen grijpen hun kans om snel nog even te winkelen, voordat winkels eventueel moeten sluiten.

De gemeente Rotterdam laat weten verkeer 'te beperken' in de Karel Doormanstraat vanaf Westblaak, ook zijn er verkeersregelaars ingezet. Parkeergarages zijn vol. "Kom niet meer naar de stad en vermijd drukte", benadrukt de gemeente.

Winkeliers in Rotterdam hadden ook al drukte verwacht, zei vertegenwoordiger Dominique van Elsacker eerder op de dag. Er waren ook al maatregelen genomen, zoals loopstromen en deurbeleid bij winkels. Ook gingen verschillende zaken eerder open, zoals mode- en accessoirewinkel De Nimes. Al sinds 10:45 uur zaterdagochtend staan er lange rijen bij sommige winkels: bij de Bijenkorf werden mensen gedoseerd binnengelaten.

Druk in Dordt

?Ook in Dordrecht is het druk. Auto's wachten om de binnenstad in te kunnen rijden en verschillende parkeergarages zitten zo goed als vol. Bussen die door de binnenstad moeten, rijden met vertraging vanwege het vele verkeer, meldt vervoerder Qbuzz. Op foto's is te zien dat er flink wat man op de been is.