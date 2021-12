Nog éven snel de stad in voor de lockdown: 'Bizar hoe druk het is nu'

"Ja, het is erg druk", vertelt een voorbijganger. "Ergens lunchen was ook al héél moeilijk, we hebben vier tentjes geprobeerd voor we wat hadden en bij de laatste moesten we alsnog in de rij staan." Een ander is zaterdag naar Rotterdam gekomen voor een stedentripje. "Het is de eerste keer Rotterdam, ik wist niet helemaal wat ik moest verwachten." Ze kijkt even om zich heen. "Maar het is inderdaad druk. We moeten een beetje manoeuvreren tussen de mensen door..."

Kerstinkopen

Zelf is ze puur voor de gezelligheid naar Rotterdam gekomen: "We hebben de kubuswoningen en de Markthal al bekeken!" Maar ze kan zich wel goed voorstellen dat mensen nog even snel naar de stad gaan. "Ik denk dat mensen bang zijn dat alles op slot gaat en dat ze dus nog even snel gaan shoppen." Inmiddels is inderdaad bekend geworden dat er vanaf zondag een harde lockdown komt, die tot zeker half januari geldt, melden bronnen aan de NOS.

Er loopt een jongeman langs, met in zijn hand een tas. "Het is heel druk", beaamt hij. "Voor de kerstinkopen aan het shoppen hè", zegt hij al schouderophalend. "Die harde lockdown komt er waarschijnlijk, dus dan moet je nu binnenhalen wat nog kan." Zelf heeft hij één onderbroek gescoord. "Meer konden we niet vinden", zegt hij lachend.

Bizarre drukte

Het is eigenlijk ook niet meer leuk om met deze drukte te winkelen. "Iedereen loopt in de weg, in de winkel is het duwen. Je kan niet fatsoenlijk kijken, het is eigenlijk niet leuk meer. Maar ja", zegt hij, terwijl hij nog eens zijn schouders ophaalt, "het is denk ik het laatste winkelmoment van het jaar. Als alles dichtgaat, moeten we zeker weer via internet bestellen. Dan hebben we een probleem." Zorgen om corona maakt hij zich niet, ook niet in de drukke binnenstad. "Ik denk dat we een beetje doorslaan."

Daar denkt een andere winkelaar anders over. "Ik heb mijn mondkapje op, ook buiten. Dat doe ik normaal niet, maar ik heb echt geen zin om nu, hier corona op te lopen." Hij heeft nog even cadeautjes voor een surprise gescoord. "We gaan nog Sinterkerstennieuw vieren", zegt hij lachend. "Ik moet wel wat hebben, anders wordt het karig met de kerst." Hij heeft net een dikke tien minuten in de rij gestaan bij de Intertoys. "Ik moest zelfs bij de boekenwinkel wachten, terwijl je denkt dat daar toch níemand meer komt."

Hij kijkt om zich heen, naar de immens drukke winkelstraat. "Bizar", zegt hij al hoofdschuddend. "Alsof er geen corona is. Maar ja, online gaat niet, daarom ben ik nu ook in de stad om dingen te kopen. Maar ik heb de buit nu binnen, ik kan naar huis."