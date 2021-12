Sparta op zoek naar revanche tegen Vitesse, volg dit duel live op Radio Rijnmond

Waar Henk Fraser in aanloop naar het bekerduel in Arnhem hintte op de comeback van Maduka Okoye, kwam die wedstrijd voor de doelman nog te vroeg. Zaterdag is de kans aannemelijk dat de van een blessure herstelde Okoye wel deel uitmaakt van de wedstrijdselectie.

Midweeks ging Sparta in het bekertoernooi met 2-1 onderuit in het Gelredome. Desondanks was Fraser niet ontevreden met de manier waarop zijn ploeg, die op meerdere plekken was gewijzigd, zich presenteerde. De mogelijkheid bestaat, zo vertelde Fraser vrijdag, dat een aantal spelers die het woensdag naar behoren deden, ook zaterdag zullen starten.

In Radio Rijnmond Sport blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Sparta-Vitesse. De wedstrijd begint om 18:45 uur. Het commentaar bij deze wedstrijd is van Sinclair Bischop. Dennis Kranenburg presenteert de show, die om 18:00 uur begint en duurt tot 22:00 uur. Tijdens de radio-uitzending is er uiteraard ook aandacht voor de persconferentie van premier Mark Rutte, minister Hugo de Jonge en OMT-voorzitter Jaap van Dissel. De regioderby tussen FC Dordrecht en Excelsior is eveneens live bij ons te volgen.

