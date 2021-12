Hekkensluiter FC Dordrecht houdt kersvers periodekampioen Excelsior op gelijkspel

Daarmee kreeg Excelsior uiteindelijk wel wat het verdiende, maar het moest er hard voor werken. In de eerste helft waren de Kralingers de bovenliggende partij, wat zich buiten een surplus aan balbezit uitte in mogelijkheden voor Thijs Dallinga, Reuven Niemeijer en Mats Wieffer. De laatstgenoemde stuitte tot tweemaal toe koppend op Dordt-doelman Liam Bossin.

Kijk hieronder naar het interview met Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen. De tekst gaat verder onder de video:

Het was aan de andere kant Jacky Donkor die in de tweede helft de ban brak aan de Krommedijk. De rappe buitenspeler werd weggestuurd door Stijn Meijer, was veel sneller dan Nikita Vlasenko en verschalkte vervolgens Excelsior-doelman Stijn van Gassel. Het zorgde ervoor dat Excelsior in de achtervolging moest. Dordrecht daarentegen kreeg vervolgens de grootste kansen via Kevin Vermeulen en Pascu die Van Gassel zagen redden.

Excelsior probeerde de Dordtse muur wel te slechten, maar leek daar niet meer in te slagen. Totdat minuut 87 aanbrak en scheidsrechter Ingmar Oostrom oordeelde dat Hugo Botermans in het zestienmetergebied onreglementair onderuit werd gehaald. De penalty die volgde werd binnengeschoten door Dallinga, die daarmee zijn seizoenstotaal verhoogde naar 25. Diep in blessuretijd kreeg Michael Chacon nog een rode kaart nadat hij hard doorging op Pascu.

Kijk hieronder naar het interview met FC Dordrecht-aanvaller Jacky Donkor, die zaterdagavond scoorde. De tekst gaat verder onder de video:

FC Dordrecht - Excelsior 1-1 (0-0)

53' 1-0 Jacky Donkor

87' 1-1 Thijs Dallinga

Opstelling FC Dordrecht: Bossin; Savastano (63' Mannes), El Azzouzi, Van Huizen, Biberoglu (88' Van den Avert); Vermeulen (73' Wielzen), Miceli, Pascu; Suray, Meijer, Donkor (88' Agrafiotis)

Opstelling Excelsior: Van Gassel; Horemans, Vlasenko (70' Tjoe a On), El Yaakoubi, Ormonde-Ottewill; Niemeijer, Wieffer, Eijgenraam (59' Chacon), Baas; Duku (70' Botermans), Dallinga