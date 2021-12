Kabinet kondigt nieuwe coronamaatregelen aan: horeca, scholen en niet-essentiële winkels dicht, thuisbezoek beperkt tot twee bezoekers

Premier Rutte tijdens een persconferentie over de coronamaatregelen | Foto: Archief

Het demissionaire kabinet bevestigt dat vanaf zondagochtend 5.00 uur een harde lockdown ingaat, waarbij alleen essentiële winkels, zoals drogisterijen en supermarkten nog open mogen zijn. Alle andere winkels, maar ook bijvoorbeeld scholen, horeca en sportscholen, moeten dan de deuren gesloten houden. De maatregel is bedoeld om de opmars van de omikronvariant af te remmen. De lockdown blijft tot 14 januari van kracht.

Buiten mogen maximaal twee personen sámen komen en ook binnen mogen niet meer dan twee bezoekers tegelijk langskomen. Er wordt een uitzondering gemaakt met Kerst: dan mag je vier mensen op visite hebben. Ook wordt geadviseerd om maximaal 1 keer per dag op bezoek te gaan.

Scholen en buitenschoolse opvang dicht

Het onderwijs sluit de deuren. Op 3 januari wordt opnieuw bekeken of de scholen volgens planning op 10 januari open kunnen, dat is wel het uitgangspunt. Toch vraagt het kabinet de onderwijsinstellingen om zich de eerste week na vakantie voor te bereiden op onderwijs op afstand. Tentamens en examens kunnen wel doorgaan, mits de maatregelen in acht worden genomen.

De buitenschoolse opvang moet ook sluiten, met uitzonderingen voor kinderen van mensen met cruciale beroepen en locaties voor kinderen van nul tot vier jaar.

Domper voor sportscholen, horeca en cultuursector

Ook sportscholen mogen niet open blijven. Wel is het mogelijk om buiten te sporten, de buitensportlocaties zijn open van 5.00 tot 17.00 uur. Voor volwassenen vanaf 18 jaar is buiten sporten toegestaan met maximaal 2 personen op anderhalve meter afstand. Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar kunnen buiten sporten en onderlinge wedstrijden spelen.

Alle horeca is gesloten. Bestellen en afhalen is nog wel mogelijk. Ook zijn alle niet-medische contactberoepen, zoals kappers en schoonheidsspecialisten, dicht. Medische contactberoepen, zoals de fysiotherapeut, zijn wel open.

Theaters en musea sluiten de deuren en er geldt een evenementenverbod. Uitvaarten met maximaal 100 gasten, weekmarkten en professionele sportwedstrijden zonder publiek, zijn hiervan uitgezonderd. Kerstmarkten mogen niet doorgaan.

Weinig bekend over de omikronvariant

Het OMT heeft het demissionaire kabinet deze verscherping van de maatregelen geadviseerd, omdat er nog weinig bekend is over de omikronvariant. Het is bijvoorbeeld nog niet duidelijk hoe ziek je ervan wordt.

Jaap van Dissel van het Outbreak management Team (OMT) noemt de situatie zorgelijk. "We gaan ervanuit dat de variant zich snel gaat verspreiden. Tussen Kerst en Oud en Nieuw zal deze variant dominant zijn en zal de Deltavariant verdrongen zijn", zegt Van Dissel tijdens de persconferentie van zaterdagavond.

Van Dissel en demissionair minister Hugo de Jonge roepen iedereen op om zo snel mogelijk een boosterprik te halen. De huidige vaccinaties zouden niet genoeg beschermen tegen de omikronvariant.