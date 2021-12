Sven Mijnans bezorgt Sparta na 0-2 achterstand tegen Vitesse in extremis een punt

Lange tijd leek Sparta voor de tweede keer in drie dagen tijd te moeten buigen voor Vitesse, maar in blessuretijd kwam Sparta toch nog langszij. Sven Mijnans kroonde zich tot de gevierde man.

Bij Sparta stond de van een blessure teruggekeerde Maduka Okoye weer onder de lat. Verder bleken veel wijzigingen die Henk Fraser midweeks doorvoerde in het bekerduel met Vitesse eenmalig. Alleen Mijnans werd door de trainer gehandhaafd en juist hij had zaterdagavond een sleutelrol.

Okoye had zich zijn terugkeer ongetwijfeld anders voorgesteld. De normaliter zo solide doelman ging na een kwartier pijnlijk in de fout. Hij schatte een lange bal verkeerd in, die door Maximilian Wittek wel op waarde werd geschat. De linksback bezorgde bal vervolgens bij Nikolai Baden Frederiksen, die de bal tussen Tom Beugelsdijk en Adil Auassar in het doel werkte. Uit een corner verdubbelden de gasten tien minuten voor de pauze de score. Jacob Rasmussen won een luchtduel van Dirk Abels en kreeg de bal bij Baden Frederiksen, die hard binnenschoot.

De grootste kans van de eerste helft kreeg Sparta al binnen twee minuten via Emanuel Emegha, maar daarna was de Kasteelclub onmachtig. Vitesse zette daar ook niet veel tegenover, maar was wel uiterst effectief.

Ingrijpen Fraser

In de pauze greep Fraser in. Hij haalde met Bryan Smeets, Emanuel Emegha en Lennart Thy drie offensief ingestelde spelers naar de kant en verving hen door Vito van Crooij, Mo Osman en Mario Engels. Dat bracht Sparta buiten een wild schot van Engels in eerste instantie weinig, al kwam de Kasteelclub twintig minuten voor tijd toch dichterbij. Mica Pinto zette goed door aan de linkerkant. De Luxemburger stelde Sven Mijnans met een afgemeten voorzet in staat om de 1-2 aan te tekenen.

Sparta kwam niet veel later goed weg toen zowel scheidsrechter Bas Nijhuis als de VAR een overtreding van Tom Beugelsdijk op Loïs Openda in het zestienmetergebied niet bestraften. Sparta kreeg in de persoon van Vito van Crooij in de slotfase nog een grote kans op de gelijkmaker. De aanvaller deed daar echter te weinig mee en wist Vitesse-doelman Jeroen Houwen niet te verontrusten. De allerlaatste mogelijkheid van de wedstrijd was wél raak. Weer was het Mijnans die scoorde uit een voorzet van Pinto. Daarmee bezorgde hij Sparta in extremis toch nog een punt.

Sparta-Vitesse 2-2 (0-2)

15' 0-1 Nicolai Baden Frederiksen

37' 0-2 Nicolai Baden Frederiksen

70' 1-2 Sven Mijnans

90+3' 2-2 Sven Mijnans

Opstelling Sparta: Okoye; Masouras, Vriends, Beugelsdijk, Pinto; Auassar, Abels, Mijnans, Smeets (46' Van Crooij); Emegha (46' Osman), Thy (46' Engels)