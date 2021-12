Sven Mijnans was zaterdagavond de reddende engel van Sparta: 'Eén van de mooiste dagen als Spartaan'

Nog nooit scoorde Mijnans tweemaal in het shirt van Sparta. Hij sprak na afloop dan ook van één van zijn mooiste dagen als Spartaan, al was hij ook kritisch op hoe de Kasteelclub tegen Vitesse voor de dag kwam. Mijnans vond dat Sparta in de eerste helft erg slordig was en te weinig energie in het duel legde. In het tweede bedrijf veranderde dat. "Toen kregen we er wat meer druk op, was er meer energie in de ploeg. We drukten Vitesse wat meer naar achteren. Dat uitte zich uiteindelijk in twee goals."

Dat Sparta in het eerste bedrijf niet thuis gaf, liet trainer Henk Fraser in de rust in niet mis te verstane bewoordingen blijken. "Hij was gewoon keihard", vertelde Mijnans, die aangaf dat niet meer dan terecht te vinden. "Het was geen goede eerste helft, dus dat heeft hij op een mannelijke manier aangegeven. Hij heeft duidelijk gemaakt dat dit te weinig was en dat we veel meer moeten geven. En dat wordt weleens gedaan met een luidere stem."

Het zat voor Sparta dit seizoen geregeld tegen in de slotfase. Nu zat het eindelijk eens mee, tot opluchting van Mijnans. "Ik zei laatst thuis: ik zie altijd goals in de eredivisie die via een been of iemands knie binnenvallen. Gelukkig had ik dat geluk nu een keer."