Fraser was des duivels in de rust van Sparta-Vitesse: 'We hebben de eerste helft schandalig gespeeld'

Sven Mijnans vertelde na afloop dat Fraser in de rust "op een mannelijke manier" heeft uitgelegd dat het beter moest. Sparta stond op dat moment met 0-1 achter en maakte de gehele eerste helft een onmachtige indruk. "Sven is een nette jongen", reageerde Fraser. "Die probeert mij te beschermen."

Maar naar eigen zeggen liet Fraser zich in de kleedkamer meer dan ooit horen. "Ik heb wel wat emotie getoond, dat ga ik niet ontkennen. En dit is de eerste keer dat ik het meer had dan ooit. De aard van het beestje verandert niet. Daar ga ik mijn verontschuldigingen ook niet voor aanbieden, want ik vind dat we de eerste helft gewoon schandalig hebben gespeeld."

Zielloos

Fraser vond het moeilijk om zijn woede langs de lijn onder controle te houden. "Maar het een bewuste keus dat wel te doen", sprak hij. "Mijn jongens hebben het ook moeilijk. Er is spanning, stress, de druk van het moeten. Als ik dan ook nog eens zo ga staan langs de kant... Dat heb ik dit keer bewaard voor de rust omdat ik het simpelweg niet kon inhouden."

De oefenmeester stelde dat zijn elftal in de eerste helft zielloos rondliep, waarbij hij de hand ook in eigen boezem stak. "Het is gewoon een feit: een trainer blijft daar verantwoordelijk voor. Misschien heb ik van tevoren niet nadrukkelijk genoeg aangegeven hoe belangrijk het was om in deze wedstrijd een resultaat te halen. Dat hebben we in de eerste helft gewoon niet laten zien."

Toch wist Sparta dankzij twee treffers van Sven Mijnans toch nog een punt uit het vuur te slepen. Donderdag speelt Sparta op Het Kasteel tegen directe concurrent RKC Waalwijk. Een finale, zo stelt ook Fraser. "Absoluut. De druk ligt volledig bij ons. We beseffen: als zij winnen, wordt het gat nog groter. Wij weten dat we moeten, zo simpel is het."

Tevreden met Nijkamp

Sparta presenteerde vrijdag in de persoon van Gerard Nijkamp een nieuwe technisch directeur. "Als je kijkt naar hetgeen wat hij al heeft gepresteerd, is dat een goede", sprak Fraser. "Ons eerste gesprek was zelfs prima, dus wat dat betreft zou het best een uitstekende keuze kunnen zijn, ook voor mij."

Fraser gaf aan dat hij de vraag of hij gekend was in de keuze voor Nijkamp geen relevante vond. "Ik maak deel uit van deze club, dus het is duidelijk dat we communiceren. Ben ik gekend? De club moet voor zichzelf een beslissing nemen. Ik vind de vraag ook niet super belangrijk. Ik ben er super tevreden mee."

Fraser gaf aan dat het eerste gesprek te kort was om ook duidelijke afspraken te maken. Wel kreeg Fraser de indruk dat hij met Nijkamp te maken heeft met een teamspeler. "En teamspelers zitten in hetzelfde bootje. En we weten: dat bootje is op dit moment heel erg wankel. Als het goed is gaan we geen van beiden heel erg schudden, want dan flikkert er dadelijk wat water in", knipoogde hij.