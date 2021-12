Na Barendrecht mag nu Excelsior Maassluis een poging wagen tot een stunt in Amsterdam

Eerder deze week rolde een B-ploeg van Ajax de amateurs van Barendrecht met 4-0 op, maar nu wacht een andere amateurclub voor de Amsterdammers. Excelsior Maassluis is namelijk de tegenstander van de landskampioen in de achtste finale van de TOTO KNVB Beker.

De ploeg van trainer Dogan Corneille bereikte deze ronde na een stunt bij FC Emmen. Excelsior Maassluis, uitkomend in de tweede divisie, won in Drenthe met 1-0 bij de eerstedivisionist, waarna de achtste finale een feit was. Voor de Tricolores was Bram Wennekers de matchwinnaar met het enige doelpunt.

Wanneer Excelsior Maassluis bij Ajax mag spelen, is nog niet bekend. Het duel in de Johan Cruijff Arena zal op dinsdag 18, woensdag 19 of donderdag 20 januari 2022 worden afgewerkt. Excelsior Maassluis is de enige regioploeg die nog in het bekertoernooi zit.