Twee Rotterdammers aangehouden na schietpartij op vakantiepark Ouddorp

Op een vakantiepark aan de #Westerweg in #Ouddorp is er rond 02.00 uur geschoten. Eén persoon is daarbij gewond geraakt en wordt behandeld in het ziekenhuis. Eén persoon is aangehouden. Het onderzoek gaat verder. Heeft u info? Bel 0900-8844 of tip anoniem via 0800-7000.