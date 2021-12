Feyenoord-legende Joop van Daele leerde voetballen met een geleende bal: 'Thuis hadden we er geen geld voor'

Joop van Daele scoorde misschien wel het belangrijkste doelpunt uit de Rotterdamse voetbalgeschiedenis. Dankzij zijn 'schuiver in de hoek' won Feyenoord in 1970 de Wereld Cup. Van Daele was in één klap een beroemdheid. Toch is de Rotterdammer er altijd nuchter onder gebleven. Dat vertelt hij in het televisieprogramma Sanders Gerse Gasten. "Ik heb al heel vroeg mijn eerste vrouw verloren. Dat houdt je wel met beide benen op de grond."

Joop van Daele groeide op in de schaduw van De Kuip. Staand in de Hortensiusstraat in Rotterdam-Zuid vertelt hij aan presentator Sander de Kramer dat ze het thuis niet breed hadden. "We hadden geen geld voor een bal", lacht de sympathieke Feyenoorder. "Maar ik was als kleine jongen wel al helemaal verzot op voetballen. En dus vroeg ik elke dag aan een vriendje in de buurt of ik zíjn bal mocht lenen. Hele dagen trapte ik die bal, met mij linker en mijn rechter poot, tegen muurtjes aan. Duizenden keren per dag. Zo heb ik het spelletje geleerd..."

Voetbal was Van Daele zijn lust en zijn leven. "Thuis maakte ik van twee sokken een balletje. Daarmee speelde ik met mijn broer voetbal in de huiskamer. Twee stoelen fungeerden als goals. Dit zal er ongetwijfeld aan toe hebben bijgedragen dat ik uiteindelijk profvoetballer ben geworden."

Vrij vragen voor Europa Cup 1-finale

De carrière van Joop van Daele leest als een jongensboek. Op 17-jarige leeftijd ging hij op het postkantoor van de PTT werken. Hij verdiende zijn brood als loketbediende. Maar ook op het voetbalveld viel Van Daele op. Uiteindelijk haalde de beroemde trainer Ernst Happel hem bij de selectie. "Op zondag speelde ik in Feyenoord 1, maar de volgende ochtend stond ik gewoon weer pakketjes te stempelen op het postkantoor", glimlacht de spits van weleer. "Toen we de Europa Cup 1-finale in Milaan speelden, moest ik zelfs vrij vragen. Ik meldde me bij de personeelschef. Die zei: 'Sorry Joop, je hebt geen vrije dagen meer'. Uiteindelijk heb ik drie vrije dagen met mijn eigen geld moet afkopen. Kun je het je voorstellen? Speel je in de Champions League", schatert de legendarische oud-voetballer.

Van Daele neemt presentator Sander de Kramer tenslotte mee naar het Feyenoord-stadion. "Kijk, in dát doel schoot ik die winnende goal!", zegt hij. "In de 66ste minuut tegen het Argentijnse Estudiantes de la Plata. Een doelpunt dat de geschiedenis in zou gaan. Daar ben ik trots op, hoor. Maar het heeft niet mijn leven veranderd. Ik ben altijd mezelf gebleven. Daarvoor heb ik te veel verdrietige dingen meegemaakt. Ik ben al vroeg mijn vrouw verloren. Dat was natuurlijk vreselijk. Zo'n gebeurtenis houdt je wel met je beide benen op de grond. Ik wilde niet alleen blijven. Dus ik ben vrij snel daarna weer getrouwd. Maar het verdriet blijft. Ik denk nog elke dag aan mijn eerste vrouw."