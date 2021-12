Sportoverzicht: Korfbal Leagueteams KCC en PKC gaan met een zege de feestdagen in

In de laatste speelronde van het kalenderjaar hebben KCC en PKC zaterdag een zege gepakt in de Korfbal League. Zo won KCC op bezoek bij KZ en zegevierde PKC ruim tegen GG.

De Capellenaren waren in Groep A met 19-17 te sterk in Koog Zaandijk. Na deze overwinning heeft KCC vier punten in vijf wedstrijden gepakt. Op de ranglijst staat de ploeg vierde.

PKC herstelde zich in Groep B goed na de nederlaag van vorige week tegen DVO. In Papendrecht werd GG met een 27-13 verlies naar huis gestuurd. Na vijf duels is PKC tweede met acht punten. Koploper DVO heeft twee punten meer.

Brand komt net tekort

In Noord-Brabant was het zaterdag niet raak voor Lucinda Brand. De Rotterdamse renster finishte in de wereldbekerwedstrijd van Rucphen als tweede, nipt achter Marianne Vos. Beide dames streden in een sprint om de zege, die dus door Vos werd gepakt.

Na tien wedstrijden in de wereldbeker staat Brand nog altijd bovenaan met 282 punten. Zij heeft dertien punten meer dan de nummer twee op de lijst: Denise Betsema. Er zijn nog vijf koersen te rijden.

Overige uitslagen

Basketbal (eredivisie, heren): Aris Leeuwarden - Feyenoord Basketball 76-81

Basketbal (eredivisie, vrouwen): Triple Threat - Binnenland 60-84

Handbal (eredivisie, heren): Tachos - Feyenoord Handbal 38-32

Volleybal (eredivisie, heren): VCN - Limburg 3-2

Volleybal (eredivisie, heren): Sliedrecht Sport - Draisma Dynamo 0-3

Volleybal (eredivisie, vrouwen): VCN - VC Sneek 3-0

Volleybal (eredivisie, vrouwen): Sliedrecht Sport - Voltena 3-0