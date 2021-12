Dordrecht schrapt Decemberdagen, Dwaalspoor gaat wel door.

Vorig jaar trok het Dwaalspoor zoveel publiek dat burgemeester Kolff het evenement toen alsnog moest schrappen. Volgens de gemeente Dordrecht past de wandelroute van Dwaalspoor binnen de regels van de lockdown. Voorwaarde is dat iedereen zich daarbij aan de afstandsregels houdt en niet in te grote groepen komt. Daarnaast is de opzet aangepast, om opstoppingen te voorkomen.

Op het moment dat het te druk lijkt te worden, zal de organisatie maatregelen nemen.

Het centrum van Dordrecht tijdens Dwaalspoor 2020 | Foto: Rijnmond

Geen Kerstmarkt

De rest van de Dordtse December Dagen zijn dus wel geschrapt. Er zou onder meer een inpakservice zijn, artiesten die optreden en muziek op straat. De Dordtse Kerstmarkt was al geschrapt.

De lichtjesroute Dwaalspoor is tot en met 9 januari te zien tussen 17.00 tot 22.00 uur, behalve op 24, 25 en 31 december.