Feyenoord Vrouwen komt tekort en verliest 'nieuwe Klassieker' in Amsterdam

In de eerste helft waren beide ploegen aan elkaar gewaagd. Feyenoord creëerde een aantal goede kansen, voor onder anderen Cheyenne van den Goorbergh en Pia Rijsdijk. Toch werd er voor rust niet gescoord.

Kort na rust kwam Ajax op voorsprong. Na een overtreding van Robine de Ridder op Liza van der Most ging de bal op de stip. De penalty werd door Romée Leuchter feilloos binnen geschoten. Feyenoord-doelvrouw Jacintha Weimar was kansloos. Een paar minuten later was het meteen 2-0. Op aangeven van Sherida Spitse schoot Leuchter haar tweede binnen in de verre hoek.

Waar Feyenoord in het restant van de wedstrijd op jacht moest naar de aansluitingstreffer, kwam er eigenlijk geen echte kans meer. 2-0 bleek uiteindelijk de eindstand. Daarmee zakt Feyenoord naar de vierde plaats in de eredivisie vrouwen. In diezelfde competitie kregen de vrouwen van Excelsior een nog veel grotere nederlaag te verwerken. Ondanks een vroege voorsprong gingen de Rotterdammers thuis met 1-9 onderuit tegen FC Twente.

Ajax Vrouwen - Feyenoord Vrouwen 2-0 (0-0)

52' Romée Leuchter (strafschop) 1-0

55' Romée Leuchter 2-0