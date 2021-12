Eigen goal Senesi en strafschop kosten Feyenoord de kop in slechte Klassieker

Feyenoord heeft De Klassieker zondagmiddag in een lege Kuip verloren van Ajax. De Rotterdammers hadden wel een licht overwicht tegen de aartsrivaal, maar een eigen doelpunt van Marcos Senesi en een benutte strafschop van Dusan Tadic kostten Feyenoord uiteindelijk de kop in een slechte wedstrijd: 0-2.

Voor verdediger Gernot Trauner kwam Feyenoord-Ajax te vroeg. De geblesseerde Oostenrijker werd centraal achterin vervangen door Lutsharel Geertruida. Verder koos trainer Arne Slot voor de gebruikelijke namen, dus ook met aanvoerder Jens Toornstra rechts voorin.

In de eerste helft van De Klassieker regende het geen kansen, maar wel kaarten. Zo gingen Bryan Linssen, Ryan Gravenberch, Sébastien Haller, Antony en Toornstra allemaal op de bon. Voor het doel kwam Feyenoord in de eerste 45 minuten tot twee aardige mogelijkheden. Zo schoot Toornstra de bal in het strafschopgebied over en stuitte Guus Til buiten de zestien op Ajax-doelman Remko Pasveer.

Domper voor rust

Waar Ajax aanvankelijk niet veel verder kwam dan een gevaarlijke poging van Antony, kwamen de Amsterdammers op slag van rust toch op voorsprong. Een voorzet van Dusan Tadic verdween via verdediger Marcos Senesi achter Justin Bijlow. Weer een eigen doelpunt van de Argentijn in De Klassieker, net als vorig seizoen. Feyenoord ging met een enorme domper richting de kleedkamer.

Toch begonnen de Rotterdammers fel aan de tweede helft. Reiss Nelson, in de rust in het veld gekomen als vervanger van Luis Sinisterra, schoot de bal meteen rakelings over. Zo'n vijf minuten later zette diezelfde Nelson zijn gretige invalbeurt nog meer kracht bij met een schot in de handen van Pasveer.

Geen penalty voor Feyenoord, aan de andere kant wel

Feyenoord was na rust wel sterker dan Ajax. Na een klein uur spelen claimden de Rotterdammers ten onrechte een strafschop. Een voorzet van Nelson belandde op de arm van Ajax-verdediger Perr Schuurs. Omdat de bal via het eigen lichaam van Schuurs kwam, zeggen de spelregels dat het geen hands is.

Ruim twintig minuten later ging de bal aan de andere kant wel op de stip. Nota bene Nelson werkte Devyne Rensch in het zestienmetergebied naar de grond, waarna Tadic Feyenoord-doelman Bijlow kansloos liet. De 0-2 voor Ajax betekende een einde aan alle aspiraties van Feyenoord in een slechte Klassieker.

Feyenoord - Ajax 0-2 (0-1)

44' Marcos Senesi (eigen doelpunt) 0-1

81' Dusan Tadic (strafschop) 0-2

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen (73' Jahanbakhsh), Geertruida, Senesi, Malacia; Aursnes, Til, Kökcü; Toornstra, Linssen (69' Dessers), Sinisterra (46' Nelson)