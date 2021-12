Slot zag een gelijkwaardige Klassieker tussen Feyenoord en Ajax: 'Allebei niet zo goed'

Op voorhand hoopte Slot van De Klassieker een 'gelijkwaardige wedstrijd' te maken. "Dat is gelukt, we waren allebei niet zo goed. Ajax heeft niet de ene na de andere kans gecreëerd, wat ze normaal wel doen. Ze hebben maar één keer op doel geschoten, maar wel twee goals gemaakt."

Slot vond vooral het aanvalsspel van zijn ploeg niet goed. "In de eerste helft was dat vrij armoedig, maar in de tweede helft vond ik dat we steeds meer de overhand begonnen te krijgen. Met dreigende situaties in de zestien en een handsbal waaruit geen strafschop gegeven werd. Maar de arbitrage heeft uiteindelijk geen belangrijke rol gespeeld in het resultaat. Na de 0-2 was het afgelopen."

Ajax kwam vlak voor rust op voorsprong door een eigen doelpunt van Marcos Senesi. "Wij zijn een team waarin spelers fouten kunnen maken", vertelt Slot over dat moment. "Negen van de tien keer kunnen we dat herstellen met elkaar, vandaag lukt dat niet. Dat is voor hem teleurstellend, maar we verliezen uiteindelijk met z'n allen. Iedereen is daarin teleurgesteld."

Sinisterra en Trauner

Luis Sinisterra viel in de rust van Feyenoord-Ajax geblesseerd uit. Slot verwacht de Colombiaan, net als verdediger Gernot Trauner, woensdag nog niet terug in het uitduel met sc Heerenveen. Een volgens Slot 'heel belangrijke' wedstrijd.

"Als je tegen dit Ajax, dat het zo goed doet in Europa, halverwege op drie punten staat is het seizoen echt niet voorbij. Maar het is heel snel woensdag nadat we twee behoorlijke teleurstellingen hebben moeten slikken. Het is heel belangrijk dat we dan een reactie geven."