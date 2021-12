Toornstra na Feyenoord-Ajax: 'Eerste goal kun je op mijn conto schrijven'

Feyenoord leed zondag duur puntenverlies in de strijd om de koppositie. Ajax stapte met een 2-0 zege als winnaar van het veld in De Kuip. Na afloop was Jens Toornstra kritisch op zijn ploeg en op zichzelf. "De eerste goal kun je op mijn conto schrijven."

"Deze nederlaag is frustrerend, omdat het duel in kleine momenten wordt beslist. Ik vond ons gelijkwaardig aan elkaar, maar we waren allebei niet goed." De eerste goal kun je op zijn conto schrijven, vindt Toornstra. Hij leed balverlies, waarna Marcos Senesi voor Feyenoord de bal later in eigen doel tikte. "Maar mijn balverlies was niet de enige fout vandaag. Ik denk dat de neutrale toeschouwer niet heeft genoten."

'We moeten er woensdag weer staan'

Toornstra speelde voor het eerst tegen zijn oude ploeggenoot Steven Berghuis, die afgelopen zomer de overstap maakte van Feyenoord naar aartsrivaal Ajax. Volgens hem is dit geen thema in de kleedkamer geweest. "We hebben hem gewoon vriendelijk begroet", zegt de aanvoerder van de Rotterdammers.

Feyenoord heeft met een bekeruitschakeling bij FC Twente en de nederlaag in De Klassieker tegen Ajax een moeilijke week erop zitten. "Daarom moeten we er woensdag weer staan en een reactie geven, zodat we met een goed gevoel de winterstop in kunnen", benadrukt Toornstra. Als Feyenoord dan van sc Heerenveen wint, dan behouden de Rotterdammers aansluiting met Ajax en PSV. "Dat biedt dan wel naar de tweede seizoenshelft. Zeker als je ziet waar we vandaan komen."