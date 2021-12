Vakantiepark legt gezinnen met ziek kind in de watten: 'We zijn alsnog met de ziekte bezig, maar dit is gewoon leuk'

Een van deze gezinnen is de familie Van Dalen. Twee maanden geleden werd bij hun 9-jarige zoon Donny een hersentumor ontdekt. Donny heeft daardoor een drain in zijn hoofd, waardoor hij drie keer per week naar het ziekenhuis moet.

De zorgen en het verdriet over de ziekte van Donny zijn nooit ver weg, ook al geniet het gezin van een kosteloos verwenweekendje op het bungalowpark in Ouddorp. Moeder Linda vertelt: "De tumor is gelukkig goedaardig, er is iets aan te doen, maar er is nog een lange weg te gaan. Hij heeft gelukkig nergens last van. Hij laat alles lekker op zich afkomen."

(Tekst gaat verder onder de foto)

De familie van Dalen tijdens het verwenweekend in Ouddorp | Foto: Rijnmond

Dat blijkt wel uit de fotoreportage waarbij het gezin in kerstsferen wordt vastgelegd. Donny is in een uitgelaten stemming en volgt lachend de aanwijzingen van de fotograaf op.

"Wij willen tijdens dit verwenweekend de ouders volledig ontlasten," zegt Roland Hoogwerf, parkmanager van RCN Toppershoedje. "Daardoor kunnen ze even aan iets anders denken dan ziekenhuis in ziekenhuis uit. Daar doen we het voor."

Dit weekend zijn dertien bungalows beschikbaar gesteld voor gezinnen met ernstig zieke kinderen. "We hebben voor hen een gevulde koelkast en een boodschappenpakket, een fotoshoot, activiteiten en een gourmetpakket. Een complete verzorging."

(Tekst gaat verder onder de foto)

Familie van der Meij tijdens het verwenweekend | Foto: Rijnmond

Het verwenweekend wordt ook gewaardeerd door de familie Van der Meij en hun zieke 3-jarige zoon Twan die leukemie heeft. Ze hebben de afgelopen anderhalf jaar een nare periode gehad met behandelingen, bijwerkingen en complicaties. "Sinds de zomervakantie gaat het iets beter", zegt vader Mark van der Meij. "Nu kunnen we als gezin ook weer een beetje genieten."

Zijn vrouw Marian vult aan: "Dit weekend is dus echt heerlijk. Vanavond lekker gourmetten, echt even uit je thuisbubbel, gewoon even wat anders. Natuurlijk ben je hier ook bezig met medicijnen geven; maandag moeten we ook weer naar het ziekenhuis. Maar toch het is hier zo anders dan wanneer je thuis de dag doorbrengt."

De moeder van Donny herkent dit: "Natuurlijk ben je er mee bezig, maar dit is gewoon leuk. De kinderen hebben het naar hun zin, we gaan vliegeren op het strand. Het is fijn even weg van thuis."