Het weer van vandaag: droog en in de middag zon

Vanochtend is het nog grijs, maar wel droog. Vanmiddag krijgen we vanuit het noordoosten veel zon. De temperatuur komt uit op 7 graden. De zwakke tot aan zee matige wind ruimt van noord naar oost.

Vanavond en vannacht is het helder en gaat zich op uitgebreide schaal aanvriezende mist vormen. Het wordt koud met een temperatuur die daalt naar -3 graden. De zwakke wind komt uit het oosten tot zuidoosten.

Morgen is het eerst mistig, lokaal kan de mist lang blijven hangen. Verder zijn er perioden met zon en het blijft overal droog. Het is een koude dag met een middagtemperatuur van slechts 2 graden. Mocht de mist lokaal de hele dag aanwezig blijven dan komt de temperatuur nauwelijks boven het vriespunt uit. Er waait een zwakke zuidoostenwind.

Vooruitzichten

De komende dagen verdwijnt de flitswinter alweer snel. Woensdag is het nog koud met geregeld zon en eerst ook mist. In de middag ligt de temperatuur iets boven het vriespunt. Vanaf donderdag volgt een overgang naar wisselvallig en aanzienlijk zachter weer.

De kerstdagen verlopen dit jaar groen en wisselvallig met perioden met regen of buien en aan zee waait een stevige wind. De middagtemperatuur loopt fors op naar 9 graden. Ook de vorst in de nacht verdwijnt even snel als deze is gekomen.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 21 en 31 december bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur 6,7 graden en de minimumtemperatuur 1,8 graden. Er valt gemiddeld 33,1 mm neerslag.