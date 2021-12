Burgemeester Aboutaleb middelpunt van onaangekondigde vuurwerkshow in Rotterdam

Op sociale media vroeg menigeen zich af wat er aan de hand was. Niet alleen in Rotterdam, maar ook in bijvoorbeeld Barendrecht hadden inwoners de knallen die enige minuten bulderden gehoord. Volgens een woordvoerder van de gemeente Rotterdam was een vergunning voor het spektakel afgegeven. Alleen waren de opnamen stilgehouden om geen oploop van publiek te creëren.

In eerste instantie ging het verhaal dat het vuurwerk had te maken met opnamen van een reclamespot voor KPN. Gevraagd naar een reactie vond een groot deel van de Rotterdamse gemeenteraad maandagmorgen dat een beetje onhandig. “Ik vind niet dat het kan, zeker als je als gemeente uitstraalt dat je voor een vuurwerkverbod staat. Ook met het milieuaspect moet je rekening houden.” Of: “Het is niet zo slim om dat nu te doen na het ingaan van de lockdown.”

Als later op de dag blijkt dat dat burgemeester Aboutaleb het middelpunt is in hét moment van Oud & Nieuw 2021/2022 stelt menigeen zijn of haar mening bij. “Rotterdam staat weer op de kaart. Dat is goed voor de stad”, zegt Pascal Lansink (VVD).

“Rotterdam op de kaart zetten… Hoe kom je er bij…? Als dat nu nog niet is gebeurd, dan heb je onder een steen geleefd”, vindt Ruud van der Velden van de Partij voor de Dieren. “Ik vind het sowieso niet gepast. We hebben al eerder discussies gehad over vuurwerk bij een feest in het park bij de Euromast. In zo’n park wonen ook dieren.”

'Je moet het ook goed communiceren'

Een meerderheid van de gemeenteraad struikelt over de communicatie Stephan Leewis (GroenLinks): “Nu is het na 22 uur stil in de stad. Als je daarna een activiteit wilt organiseren, moet je niet alleen een vergunning hebben. Je moet het ook goed communiceren. Nu bleven veel mensen met vragen achter.”

“Ik vind het heel ongelukkig”, oordeelt Chantal Zeegers (D66). “Goede communicatie is belangrijk.”

Ander tijdstip

Coalitiepartij PvdA is nog niet klaar met het verhaal. “Ik ga hier zeker tijdens de commissie nog vragen over stellen”, zegt Steven Lammering. “Was een ander tijdstip niet beter geweest? Een andere mogelijkheid qua communicatie was geweest door bijvoorbeeld een minuut na het begin van het vuurwerk een bericht te verspreiden via sociale media. Dan had iedereen het geweten.”

René Segers-Hoogendoorn van het CDA vindt goede communicatie in combinatie met de lockdown belangrijk. “Als je mensen aanspreekt op onderlinge solidariteit, dan moet je het qua communicatie beter managen.”

Oppositiepartij Leefbaar Rotterdam die het vuurwerkverbod een afgepakte traditie noemt, vindt ook dat de communicatie misschien beter had gemoeten. “Maar corona zonder vuurwerk is al waardeloos. En was er eerder gecommuniceerd dan had het misschien te druk geworden”, besluit Robert Simons.

'Leuke verrassing'

Henrike de Goede uit Nieuwerkerk aan den IJssel overnachtte dit weekend met haar man en vrienden in Hotel New York. Ze zat daardoor onbedoeld op de eerste rij van de vuurwerkshow die volgens haar een kwartier duurde. “De receptie van het hotel zei al dat er een leuke verrassing was. En opeens ging het los. We stonden er bovenop. Je kwam ogen tekort. Het was een kadootje.”