Ruim tweehonderd jaar oude boom in Het Park krijgt medische controle: 'Deze willen we nog lang behouden'

Een 220 jaar oude boom in Het Park bij de Euromast wordt medisch onderzocht. De plataan is niet meer gezond. Daarom kijken meerdere mensen naar de status van de boom. Ook voor bomen geldt: ouderdom komt met gebreken.

Met een berg elektronica checken de deskundigen de gezondheid van de plataan. De oude boom staat ongeveer honderd meter achter de Noorse Zeemanskerk. Ronald Loch van de gemeente Rotterdam noemt platanen 'iconen van de stad'. Een aantal weken geleden werd aan de boom iets ontdekt. In de boom groeien zwammen. Dat wijst erop dat de plataan wordt geteisterd door parasitaire schimmel.

Loch verwacht niet dat dit direct het doodvonnis betekent voor de begin negentiende eeuw geplante plataan, maar de 25 meter hoge boom moet natuurlijk wel kunnen blijven staan bij storm. Dus wordt gecontroleerd hoe stabiel de boom eigenlijk nog is. "Wij checken de binnenkant met sensoren", vertelt Loch. Vervolgens wordt de sterkte gecontroleerd door een bepaalde trekkracht aan de boom te koppelen. "Net als bij een storm. Zo kijken we hoe stabiel de boom nog is."

Rotterdam telt ongeveer 162 duizend bomen. Per jaar kijkt de gemeente 40 duizend van die exemplaren na. "Er is altijd wel een exemplaar dat weg moet omdat 'ie gevaarlijk is, maar deze willen we nog wel lang behouden", stelt Loch. De plataan heeft er dan ook al een lang leven op zitten. Het zou dan ook 'eeuwig zonde' zijn als deze boom weg zou moeten, vindt Loch. "Hier gaan we secuur mee om."